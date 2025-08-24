Unimed realiza a 3ª edição do curso para gestantes em agosto

No dia 30 de agosto, a Unimed Bauru promove a terceira edição de 2025 do seu tradicional curso para gestantes, iniciativa do setor de Medicina Preventiva. O encontro será realizado das 8h às 17h, no auditório da Igreja Batista do Estoril, situado na rua Virgílio Malta, 21-59.

O evento é gratuito e destinado a mulheres em qualquer fase da gestação, sejam beneficiárias ou não da cooperativa médica. Cada inscrita pode levar um acompanhante. Nesta edição, há também a parceria com a Associação Mulher Unimed (AMU), que possibilita a participação de gestantes atendidas pela instituição.

A programação conta com nove atividades entre palestras, oficinas e aulas práticas. Os temas abordam desde aspectos emocionais da gestação, parto e puerpério, nutrição, cuidados no pós-parto, sono do bebê, aleitamento materno até orientações sobre os documentos e normas de hospitais. Além disso, as oficinas práticas incluem noções de primeiros socorros e atividades físicas indicadas para a gravidez. Ao final do evento, haverá sorteio de brindes.