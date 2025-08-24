Bauru Basket encara a Liga Sorocabana neste domingo

O Bauru Basket volta a jogar diante de sua torcida neste domingo (24), às 19h30, no ginásio Panela de Pressão. O adversário da vez é a Liga Sorocabana de Basquete (LSB), em confronto válido por mais uma rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. A partida será transmitida ao vivo pela Bauru Basket TV (YouTube).
O Dragão chega para o duelo com campanha de 50% de aproveitamento: são três vitórias e três derrotas no torneio estadual. Apesar de vir de um revés fora de casa para o Sesi Franca, o técnico Paulo Jaú avaliou como positiva a atuação de sua equipe.
"Sabíamos que ia ser um jogo duro. Ainda mais pelo fato de que eles estrearam o Nacho Laterza, um excelente armador argentino. Mas gostei da nossa postura. Conseguimos controlar bem o ritmo em vários momentos e provocamos falhas defensivas deles. No fim, pecamos em algumas combinações na marcação. Aí o David Jackson definiu com toda sua experiência", disse o treinador bauruense.
Jaú segue sem poder contar com o capitão Alex Garcia, que está em fase de condicionamento físico e ainda não tem previsão de estreia. Já o armador Vinicius Mogi, que retornou na última sexta-feira após tratar uma lesão muscular na coxa, teve minutagem controlada e será reavaliado pelo departamento médico antes da partida deste domingo. “O Vinicius estava programado para jogar quinze minutos, atuou doze, mas sentiu um pouco. Optamos por preservá-lo. Vamos analisá-lo no treino de sábado (23) para saber o quanto poderá nos ajudar no domingo”, explicou o comandante do Dragão.
O adversário
A LSB vem de derrota em casa para o líder Corinthians, ocorrida também na última sexta-feira (22). O time comandado pelo técnico Rinaldo Rodrigues soma, até aqui, duas vitórias em sete jogos. Porém, Jaú avalia que os números não traduzem as dificuldades que o jogo pode apresentar: "É uma equipe jovem, ainda em formação, mas que conseguiu um resultado importante no meio de semana contra o Pinheiros. São jogadores que, individualmente, são rápidos e possuem qualidade. Então precisam ser controlados para que a partida fique em nossas mãos", finalizou o treinador.
Ingressos
Os ingressos para a partida de domingo estão à venda no site da Fast Ingressos e também poderão ser adquiridos nas bilheterias do ginásio, a partir de uma hora antes do início do jogo. Os valores são: R$ 15 para arquibancada, R$ 70 para cadeira cativa e R$ 90 para cadeira de quadra.