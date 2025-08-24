Bauru Basket encara a Liga Sorocabana neste domingo

O Bauru Basket volta a jogar diante de sua torcida neste domingo (24), às 19h30, no ginásio Panela de Pressão. O adversário da vez é a Liga Sorocabana de Basquete (LSB), em confronto válido por mais uma rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. A partida será transmitida ao vivo pela Bauru Basket TV (YouTube).

O Dragão chega para o duelo com campanha de 50% de aproveitamento: são três vitórias e três derrotas no torneio estadual. Apesar de vir de um revés fora de casa para o Sesi Franca, o técnico Paulo Jaú avaliou como positiva a atuação de sua equipe.

"Sabíamos que ia ser um jogo duro. Ainda mais pelo fato de que eles estrearam o Nacho Laterza, um excelente armador argentino. Mas gostei da nossa postura. Conseguimos controlar bem o ritmo em vários momentos e provocamos falhas defensivas deles. No fim, pecamos em algumas combinações na marcação. Aí o David Jackson definiu com toda sua experiência", disse o treinador bauruense.