'Por que meu filho me estressa tanto?': psicólogo lança e-book

Na correria da vida adulta, entre boletos, trabalho e notificações, pais e mães se veem diante de uma missão quase impossível: entender os próprios filhos. Para o psicólogo social e clínico Gabriel Justino, de Bauru, essa sensação de desconexão tem uma explicação simples — crianças e adolescentes são como "alienígenas" recém-chegados ao planeta, exigindo tempo e paciência para serem compreendidos. Justamente o que muitos adultos não têm — e se culpam por isso.
Com essa provocação, o autor lança neste mês o e-book "Por que meu filho me estressa tanto?", uma obra ilustrada, com 84 páginas, escrita em linguagem acessível e voltada a pais, mães, professores e educadores. O livro busca desconstruir expectativas ultrapassadas sobre a criação de filhos e oferecer novas possibilidades de diálogo e vínculo dentro das famílias contemporâneas.
A obra é dividida em blocos temáticos, reunindo reflexões de mais de 16 anos de atuação do autor com famílias em serviços como Cras e Creas.
O psicólogo observa que a criação de filhos mudou radicalmente nas últimas décadas. Se no século 20 a educação era baseada em rigidez, punição e autoridade, hoje os pais se deparam com uma geração curiosa, hiperconectada e questionadora, que não aceita mais obedecer sem compreender.
Segundo Gabriel, é um erro esperar que os filhos repliquem os comportamentos das décadas passadas, pois o contexto social, afetivo e tecnológico é completamente diferente. Ainda assim, muitos adultos continuam adotando posturas herdadas de uma cultura familiar autoritária, que dificulta o diálogo e enfraquece os vínculos.
O e-book surgiu durante a pandemia, quando Gabriel se tornou pai. A experiência pessoal, somada à vivência profissional, motivou o psicólogo a transformar suas observações em um material que ajudasse outras famílias a lidar com a parentalidade de forma mais consciente e acolhedora.
No livro, o autor defende que a distância emocional entre pais e filhos muitas vezes está relacionada à forma como a comunicação é conduzida. Modelos extremamente diretivos, baseados na exigência e no controle, tendem a afastar os filhos, que se fecham diante das próprias fragilidades.
Outro ponto abordado é a crítica recorrente de que adolescentes não estão preparados para a vida adulta. Gabriel ressalta que, em muitos casos, esses jovens não receberam durante a infância orientações ou responsabilidades adequadas, o que compromete sua autonomia mais tarde. Crianças e adolescentes, segundo ele, ainda não têm maturidade biológica e social para lidar com os dilemas adultos — e exigir isso deles é injusto. O autor também destaca que o desenvolvimento das crianças anda lado a lado com o amadurecimento dos pais. Para ele, criar filhos não é apenas educar o outro, mas também se transformar nesse processo. Formado pelo Unisagrado e pós-graduado em psicologia clínica fenomenológico-existencial, Gabriel Justino sempre teve o tema "família" presente em sua trajetória. Filho e irmão de professores, e casado com a psicóloga Thaiz Menezes, ele acredita que é possível romper paradigmas antigos e construir relações familiares mais humanas, sem deixar de lado os limites necessários. "O desenvolvimento dos filhos é também o nosso", resume o autor. Título já está disponível no Hotmart.