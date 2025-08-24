'Por que meu filho me estressa tanto?': psicólogo lança e-book

Na correria da vida adulta, entre boletos, trabalho e notificações, pais e mães se veem diante de uma missão quase impossível: entender os próprios filhos. Para o psicólogo social e clínico Gabriel Justino, de Bauru, essa sensação de desconexão tem uma explicação simples — crianças e adolescentes são como "alienígenas" recém-chegados ao planeta, exigindo tempo e paciência para serem compreendidos. Justamente o que muitos adultos não têm — e se culpam por isso.

Com essa provocação, o autor lança neste mês o e-book "Por que meu filho me estressa tanto?", uma obra ilustrada, com 84 páginas, escrita em linguagem acessível e voltada a pais, mães, professores e educadores. O livro busca desconstruir expectativas ultrapassadas sobre a criação de filhos e oferecer novas possibilidades de diálogo e vínculo dentro das famílias contemporâneas.

A obra é dividida em blocos temáticos, reunindo reflexões de mais de 16 anos de atuação do autor com famílias em serviços como Cras e Creas.