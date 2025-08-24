Ceac aposta em desenvolvimento humano organizacional

O Centro Espírita Amor e Caridade (Ceac) definiu como uma de suas prioridades o Desenvolvimento Humano Organizacional (DHO) e, nesse contexto, traz a psicóloga Claudiane Reis para uma jornada de orientação aos colaboradores da instituição. Profissional de DHO desde 1989, consultora em gestão estratégica e especialista em psicologia organizacional, a convidada chega para falar, na próxima quinta-feira (28), a partir das 14h, com diretores, conselheiros fiscais e coordenadores de núcleos do Ceac.

Já no dia 29, sexta-feira, a partir das 8h, o público interno será composto por 50 colaboradores previamente selecionados - a totalidade não é possível porque os núcleos não podem paralisar os atendimentos a crianças, adolescentes e moradores de rua. Entre os temas abordados estarão saúde mental e bem-estar, NR-1 (Norma Regulamentadora número 1) com foco em organizações do terceiro setor por meio da psicologia positiva organizacional e do trabalho e inovações possíveis nos processos corporativos integrados com criatividade.

"Quando líderes adotam posturas coerentes, acolhedoras e orientadas à prevenção, tornam-se exemplos vivos de uma gestão que protege", explica Claudiane em suas palestras.

Missão