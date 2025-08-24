Ceac aposta em desenvolvimento humano organizacional

O Centro Espírita Amor e Caridade (Ceac) definiu como uma de suas prioridades o Desenvolvimento Humano Organizacional (DHO) e, nesse contexto, traz a psicóloga Claudiane Reis para uma jornada de orientação aos colaboradores da instituição. Profissional de DHO desde 1989, consultora em gestão estratégica e especialista em psicologia organizacional, a convidada chega para falar, na próxima quinta-feira (28), a partir das 14h, com diretores, conselheiros fiscais e coordenadores de núcleos do Ceac.
Já no dia 29, sexta-feira, a partir das 8h, o público interno será composto por 50 colaboradores previamente selecionados - a totalidade não é possível porque os núcleos não podem paralisar os atendimentos a crianças, adolescentes e moradores de rua. Entre os temas abordados estarão saúde mental e bem-estar, NR-1 (Norma Regulamentadora número 1) com foco em organizações do terceiro setor por meio da psicologia positiva organizacional e do trabalho e inovações possíveis nos processos corporativos integrados com criatividade.
"Quando líderes adotam posturas coerentes, acolhedoras e orientadas à prevenção, tornam-se exemplos vivos de uma gestão que protege", explica Claudiane em suas palestras.
Missão
O presidente do Ceac, Uriel de Almeida, destaca que o trabalho compartilhado por Claudiane é o "ponto inicial de uma política específica que será criada". A meta é colocar o Ceac na vanguarda no que se refere à atenção com aqueles que, "em nosso nome, possuem a difícil tarefa de cuidar dos outros". "Dessa forma, cumprimos a missão que elegemos em 1919: transformar vidas por meio de programas, ações e serviços gratuitos, que visam à promoção da criatura humana."
Uriel lembra, ainda, que a urgência para o bem-estar das pessoas obteve respaldo legal a partir de 2024 com a criação da Lei 14.831 - e com a atualização da NR-1 pela portaria Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) número 1.419.
Por conta da portaria, o cuidado com a saúde mental deixou de ser apenas uma boa prática para se tornar uma obrigação regulatória desde 16 de maio de 2025. No dia a dia, significa que empresas e instituições passam a ter o dever de gerenciar riscos que possam afetar o bem-estar psicológico dos colaboradores.
Já a referida lei também instituiu o Certificado de Empresa Promotora da Saúde Mental, a ser concedido para empresas e instituições equiparadas, como o Ceac, que adotam requisitos focados na promoção do bem-estar e da saúde mental, cultivando gestões saudáveis e humanitárias.
Bem-estar
O DHO é entendido como estratégia, dentro da gestão de pessoas, que visa o crescimento e a evolução tanto dos colaboradores quanto da organização como um todo. Essa mesma estratégia é objeto da chamada psicologia positiva - ciência que estuda as potencialidades humanas e busca a promoção do bem-estar, em todos os âmbitos da vida, inclusive - e principalmente - nos ambientes de trabalho.
O Ceac visa o desenvolvimento das lideranças, a comunicação assertiva e a evolução das potencialidades humanas de seus colaboradores, dentre outras. Com essa política também pretende reduzir o turnover voluntário (fluxo de pessoas que pede desligamento do trabalho) e o número de afastamentos de colaboradores e/ou voluntários.
Mantenedor de serviços nas áreas da assistência social e educação, o Ceac atende atualmente cerca de 1.100 pessoas por dia, inclusive moradores de rua acolhidos pelo Albergue Noturno de Bauru, contando para isso com 140 colaboradores e mais de 1.000 voluntários.