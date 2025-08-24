Grupo Open promove painel sobre o futuro das profissões

O que as empresas esperam de seus colaboradores em plena era da inteligência artificial? Como manter performance e saúde mental diante de tantas transformações? Esses e outros temas serão debatidos no painel "Game On - Novo Jogo do Trabalho Começou", promovido pelo grupo de negócios e empreendedorismo Open, na próxima quarta-feira (27), a partir das 19h, no Senai Bauru.

O evento será realizado em formato de painel, reunindo especialistas das áreas de gestão de pessoas, tecnologia e qualificação profissional, com o objetivo de provocar reflexões práticas sobre o perfil do colaborador mais valorizado pelas empresas hoje. Estão confirmadas as presenças de Laura Camara, Diretora de Gente e Cultura da Lwart Soluções Ambientais, Eric Garmes, CEO da Paschoalotto, Ademir Redondo, Diretor do Senai Bauru e Gustavo Thomazelli, Diretor de Tecnologia e Inovação da Scaffold Education.

"O mercado mudou as regras do jogo. Ter um bom currículo já não é mais o suficiente. É preciso saber jogar com inteligência emocional, pensamento crítico, colaboração, domínio da tecnologia e equilíbrio mental. Esse painel é voltado para quem quer se manter relevante e desejado no mercado", explica Eduardo Magalhães, um dos organizadores do encontro .