Caminhada Unimed de Bem com a Vida acontece no dia 31 de agosto

No dia 31 de agosto, próximo domingo, a partir das 8h30, a avenida Getúlio Vargas será palco da 11ª Caminhada Regional Unimed De Bem com a Vida. Organizado pela Unimed Centro-Oeste Paulista e realizado pela Unimed Bauru, a expectativa do evento é reunir cerca de 2 mil participantes em uma manhã voltada ao bem-estar, lazer e promoção da saúde.
A proposta é oferecer um momento leve e descontraído, unindo atividade física, integração e solidariedade, informa a organização. "Nosso objetivo é estimular a adoção de hábitos saudáveis e mostrar que cuidar da saúde também pode ser divertido. Esperamos, mais uma vez, colorir a avenida com energia positiva e muita disposição", destaca o presidente da Unimed Bauru, Marcus Vinícius Marques.
A caminhada é aberta a toda a população. Para quem deseja garantir o kit exclusivo, composto por camiseta personalizada, mochila e boné, é necessário se inscrever entre os dias 25 e 29 de agosto (entre segunda e sexta), na sede administrativa da Unimed Bauru, situada na rua Gustavo Maciel, 11-30, das 9h às 13h. A inscrição é validada mediante a doação de 1 litro de leite, que será destinado a entidades assistenciais da cidade.
Para a gerente de Marketing da Unimed Bauru, Márcia Palhacci, a iniciativa vai além da promoção de qualidade de vida. "A caminhada é uma oportunidade de união em torno da saúde, mas também de solidariedade. O gesto simples de doar fortalece laços comunitários e reforça o valor do altruísmo em cada um de nós".
O evento acontece simultaneamente em outras 12 cidades da região: Adamantina, Assis, Avaré, Botucatu, Dracena, Jaú, Lençóis Paulista, Lins, Marília, Ourinhos, Presidente Prudente e Tupã.
Além do percurso, os participantes poderão aproveitar aulas de aquecimento e exercícios monitorados, a animação de um locutor, sorteio de brindes e ações de patrocinadores. A Marilan distribuirá bolachas Pit Stop, enquanto a Maxinutri oferecerá vitaminas em gomas mastigáveis para crianças.
A Caminhada Regional Unimed De Bem com a Vida conta com o patrocínio de empresas que acreditam no esporte como ferramenta de transformação social e promoção da saúde: Isa Energia (companhia de transmissão de energia elétrica), Marilan (fabricante brasileiro de biscoitos), Sicoob Mantiqueira (cooperativa de crédito), Sicredi (instituição financeira cooperativa), Sisprime (cooperativa de crédito), Unicred (instituição financeira cooperativa especializada em saúde), Corpe Saúde(empresa de gestão e administração de planos de saúde) e Copaíba Invest (assessoria de investimentos).
SERVIÇO
A concentração será na quadra 9 da avenida Getúlio Vargas, às 8h30. Para participar da caminhada não é obrigatório se inscrever, basta comparecer ao local no dia do evento.