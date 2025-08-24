Caminhada Unimed de Bem com a Vida acontece no dia 31 de agosto

No dia 31 de agosto, próximo domingo, a partir das 8h30, a avenida Getúlio Vargas será palco da 11ª Caminhada Regional Unimed De Bem com a Vida. Organizado pela Unimed Centro-Oeste Paulista e realizado pela Unimed Bauru, a expectativa do evento é reunir cerca de 2 mil participantes em uma manhã voltada ao bem-estar, lazer e promoção da saúde.

A proposta é oferecer um momento leve e descontraído, unindo atividade física, integração e solidariedade, informa a organização. "Nosso objetivo é estimular a adoção de hábitos saudáveis e mostrar que cuidar da saúde também pode ser divertido. Esperamos, mais uma vez, colorir a avenida com energia positiva e muita disposição", destaca o presidente da Unimed Bauru, Marcus Vinícius Marques.

A caminhada é aberta a toda a população. Para quem deseja garantir o kit exclusivo, composto por camiseta personalizada, mochila e boné, é necessário se inscrever entre os dias 25 e 29 de agosto (entre segunda e sexta), na sede administrativa da Unimed Bauru, situada na rua Gustavo Maciel, 11-30, das 9h às 13h. A inscrição é validada mediante a doação de 1 litro de leite, que será destinado a entidades assistenciais da cidade.