Danila Zamboni: da lousa às lutas, uma vida de lições

Danila - Todos os dias, pegava o trem e depois um ônibus que transitava em uma estrada sofrível. Lembro que eu não tinha noção de nada e fiquei diante de uma classe de terceira série, só de meninas, porque meninas e meninos ficavam em turmas separadas. Fiquei só um ano com esta turma, mas trabalhei mais uns dois ou três anos naquela região. Depois, decidi vir para Bauru e fazer um curso de aperfeiçoamento no Instituto de Educação. Prestei vestibular, passei e, nesse tempo, lecionei na escola paroquial São Francisco. Depois, voltei para a região de Tupi Paulista e fui lecionar em um vilarejo chamado Ouro Verde. Fiquei lá por um ano e meio e consegui ser removida para Lucianópolis, onde dei aulas por uns dois anos.

JC - Depois, seguiu para onde?

Danila - Vim para Bauru e fui dar aulas no abrigo de crianças da Sociedade Beneficente Cristã, dirigida pelo Sebastião Paiva. O abrigo ficava no bairro Val de Palmas e tinha quatro classes, praticamente só com meninos. Dava aulas para terceira e quarta séries e tinha alunos de 9 até 14, 15 anos, porque vinham de famílias desestruturadas e entraram tarde na escola. Lecionei por 16 anos lá com a Norma Ciancio Andreata, a Dirce Blasca e a Cleide Cozelle. A escola era ótima, tinha material farto, eu gostava muito, mas nós quatro saímos de lá porque íamos e voltávamos de carro e era dispendioso. Então, fui para a escola estadual Iracema de Castro Amarante, na Bela Vista, bairro onde eu já morava. Depois de três anos, aos 50 anos, eu me aposentei. Até hoje, sinto muita falta da escola.