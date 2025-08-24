São Paulo desenvolve exoesqueleto e próteses acessíveis

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência articulou projetos para que o Estado de São Paulo desenvolva um exoesqueleto nacional e próteses feitas com fibra de bambu. A iniciativa busca reduzir custos, ampliar o acesso e transformar o território paulista em referência em tecnologia assistiva na América Latina, destacou o titular da pasta, Marcos da Costa, na última quarta-feira (20), quando esteve na cidade.

O campus local da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp), por exemplo, investe na tecnologia de encaixe de próteses com fibra de bambu. O material, mais barato que o carbono usado atualmente, pode ampliar o acesso de pessoas amputadas a equipamentos de qualidade. O projeto está em fase de validação e será testado por 200 pessoas antes de ser lançado no mercado.

Já o exoesqueleto será desenvolvido pela Universidade de São Paulo (USP) com investimentos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). Segundo Marcos da Costa, a articulação inclui também a Unicamp, que desenvolve um projeto voltado à comunicação de pessoas com deficiência, utilizando inteligência artificial (IA).