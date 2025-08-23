Somos Vôlei Bauru chega a 40 vitórias na temporada de 2025

O Somos Vôlei Bauru venceu as três partidas que disputou na manhã deste sábado (23/8) e chegou a 40 triunfos em 41 duelos na atual temporada. Válidos pela Liga de Voleibol de Bauru, os confrontos reuniram jogadoras da melhor idade no Ginásio Municipal José Cocito (rua Gerônimo Ferreira, s/n), em Piratininga.

Com sua formação da faixa etária 58+, as comandadas do técnico Carlos Lenta superaram as donas da casa, Areiópolis e Atiba Bauru por 2 sets a 0 cada. Os próximos compromissos ocorrerão novamente pela Liga de Bauru, nas cidades de Duartina e Assis, nos dias 30 e 31.

Formado em 2023, o Somos Vôlei Bauru tem coordenação da Associação Garra de Tigre, patrocínio de Poloar Ar-Condicionado Bauru, PCA Engenharia Térmica, OnPlay Comunicação Integrada e Marketing, Cresol e Concilig. Apoio: Semel (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer) de Bauru.