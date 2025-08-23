Noroeste vence União São João e decidirá vaga fora de casa na 6ª

O Noroeste venceu o União São João por 1 a 0 na tarde deste sábado (23), pela primeira partida da decisão de 180 minutos das oitavas de final da Copa Paulista Sicredi 2025, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru.

O gol noroestino foi marcado logo aos 7 minutos do primeiro tempo, após uma bela jogada de Caio Mancha, que saiu da área para buscar a bola e armar uma jogada rápida para Wesley Silva. O lateral-direito fez a assistência pelo alto, e o meio-campista Elvis cabeceou para o fundo da rede.

O Noroeste controlou o restante do jogo, teve diversas oportunidades de ampliar o placar e até sair de campo com uma vitória mais elástica, mas não conseguiu converter a superioridade em gols.