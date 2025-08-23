24 de agosto de 2025
COPA PAULISTA

Assista Noroeste e União São João 

Por | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Começou o mata-mata! Noroeste e União São João se enfrentaram, após 13 anos, na primeira decisão das oitavas de final da Copa Paulista Sicredi 2025 neste sábado (23), no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru.

