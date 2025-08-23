Estádio do Redentor é liberado para início da Copa Golden Master

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel) vai liberar oficialmente o Estádio Distrital Nelson Reginato do Canto, localizado no Jardim Redentor, para o início da 19ª edição da Copa Golden Master. A competição está marcada para começar neste sábado (23), com jogos realizados todos os sábados, em dois horários: às 13h10 e às 15h10.

O estádio passou por uma série de melhorias estruturais nos últimos meses, destacou o secretário municipal de Esportes e Lazer, Leandro Avila Rodrigues, o "Foguinho". De acordo com ele, a intervenção incluiu o replantio e a zeladoria do gramado, melhorias nos vestiários e ajustes em diversos setores, como pintura das arquibancadas, adequação das traves e troca das redes.

Entre as novidades está a substituição do uso tradicional de cal para demarcação das linhas do campo por tinta específica, seguindo o padrão utilizado no futebol profissional, conforme exigências técnicas da modalidade.