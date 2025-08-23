Estádio do Redentor é liberado para início da Copa Golden Master

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel) vai liberar oficialmente o Estádio Distrital Nelson Reginato do Canto, localizado no Jardim Redentor, para o início da 19ª edição da Copa Golden Master. A competição está marcada para começar neste sábado (23), com jogos realizados todos os sábados, em dois horários: às 13h10 e às 15h10.
O estádio passou por uma série de melhorias estruturais nos últimos meses, destacou o secretário municipal de Esportes e Lazer, Leandro Avila Rodrigues, o "Foguinho". De acordo com ele, a intervenção incluiu o replantio e a zeladoria do gramado, melhorias nos vestiários e ajustes em diversos setores, como pintura das arquibancadas, adequação das traves e troca das redes.
Entre as novidades está a substituição do uso tradicional de cal para demarcação das linhas do campo por tinta específica, seguindo o padrão utilizado no futebol profissional, conforme exigências técnicas da modalidade.
"Entramos com toda a recuperação do gramado. Sofremos um pouco com a estiagem e a falta de chuva, o que dificultou o desenvolvimento da grama, mas contamos com o apoio da Secretaria do Meio Ambiente, que ajudou na manutenção semanal, molhando o campo. Eliminamos todas as pragas, como cupins e formigas, e também passamos o rolo compactador. Além disso, fizemos toda a revitalização da parte interna do estádio", afirmou o secretário.
A Copa Golden Master será disputada em três estádios distritais da cidade: Edmundo Coube (Jardim Araruna), José Galvão de Moura (Núcleo Gasparini) e Nelson Reginato do Canto (Jardim Redentor). De acordo com Leandro Avila, as reformas nos demais distritais (que não receberão o torneio) seguem no cronograma, e a expectativa é que estejam prontos até o fim do segundo semestre.
"Estamos acelerando para entregar os demais campos. O Mary Dota está sendo revitalizado novamente, após sofrer depredações. O Horácio Alves Cunha também passa por melhorias na arquibancada e no gramado. Já o Sylvio de Magalhães Padilha o ''Padilhão'' tem uma situação mais complicada, envolvendo a reestruturação completa das arquibancadas", explicou.
Paralelamente às reformas, a Semel busca atender a todas as exigências para regularizar os estádios e obter, junto ao Corpo de Bombeiros, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), documento necessário para a liberação sem restrições dos espaços e para a realização dos jogos com segurança. A secretaria informou que os três distritais que passam por reformas, já serão entregues com o laudo de vistoria concluído.
Atualmente, dos distritais disponíveis, somente o estádio José Galvão de Moura conta com o laudo emitido.
Para acompanhar
A tradicional competição, que chega à sua 19ª edição, começa neste sábado com uma novidade: a implantação de uma plataforma digital para atletas e torcedores acompanharem a competição em tempo real.
Por meio do aplicativo "iFut" — já bastante conhecido no futebol amador — será possível acessar informações como classificação, jogos, resultados e artilharia. O app é gratuito e pode ser acessado por qualquer pessoa com smartphone ou computador.
A iniciativa partiu da própria pasta. "Precisamos resgatar a credibilidade do futebol amador. Com essa plataforma, haverá mais transparência. Os jogadores precisam estar com a documentação em dia para participar, e todos poderão acompanhar quem está suspenso, quem fez gol, quem será o próximo adversário e a pontuação de cada time. Considero isso um avanço significativo", destacou o secretário.
Disputa
A edição de 2025 contará com 14 equipes, divididas em dois grupos com sete times cada. Na primeira fase, os times do Grupo A enfrentam os do Grupo B em jogo único. As oito melhores campanhas no geral avançam para as quartas de final.
Nas quartas de final, os times serão divididos em dois grupos de quatro: um com os classificados nas posições ímpares (1º, 3º, 5º e 7º) e outro com os pares (2º, 4º, 6º e 8º). As equipes se enfrentarão dentro dos grupos, e os dois melhores de cada um avançam para as semifinais.
Nessa fase, o primeiro colocado de cada grupo enfrentará o segundo do outro grupo.
Os vencedores das semifinais disputarão a grande final em jogo único, marcado para o dia 15 de novembro de 2025, no Estádio Luiz Edmundo Coube, no Jardim Araruna.