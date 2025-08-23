24 de agosto de 2025
LARGADA NA GETÚLIO

Corrida 96 Mais Saúde acontece neste domingo


Bonani/Divulgação
Foto da corrida em 2024
Foto da corrida em 2024

A avenida Getúlio Vargas, em Bauru, será tomada por corredores e caminhantes neste domingo (24), a partir das 7h. A Corrida 96 Mais Saúde terá provas de 7 km e caminhada de 3 km, abertas a atletas e famílias. O evento é apoiado pelo JC/JCNET.

A iniciativa busca incentivar a prática esportiva e reforçar a importância da inclusão. Parte da renda será destinada à Afapab (Associação dos Familiares e Amigos dos Pais e Autistas de Bauru).

Quem participar da corrida receberá camiseta, medalha, número de peito com chip, água e frutas. Os caminhantes terão direito a camiseta, água e frutas. As inscrições, porém, foram encerradas no dia 20 de agosto.

A maior equipe ganhará R$ 1.500. A segunda colocada, R$ 1.000, e a terceira, R$ 500. Os três primeiros no geral receberão vouchers da Leroy Merlin de R$ 500, R$ 300 e R$ 200.

Haverá ainda troféus para os dez primeiros, prêmios por faixa etária até 80 anos e medalhões especiais para os 100 melhores.

A arena do evento será um ponto de encontro cheio de atrações: show da Banda Calibrados, participação do grupo Heróis para Heróis, exposições e surpresas para todas as idades.

