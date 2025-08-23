Corrida 96 Mais Saúde acontece neste domingo

A avenida Getúlio Vargas, em Bauru, será tomada por corredores e caminhantes neste domingo (24), a partir das 7h. A Corrida 96 Mais Saúde terá provas de 7 km e caminhada de 3 km, abertas a atletas e famílias. O evento é apoiado pelo JC/JCNET.

A iniciativa busca incentivar a prática esportiva e reforçar a importância da inclusão. Parte da renda será destinada à Afapab (Associação dos Familiares e Amigos dos Pais e Autistas de Bauru).

Quem participar da corrida receberá camiseta, medalha, número de peito com chip, água e frutas. Os caminhantes terão direito a camiseta, água e frutas. As inscrições, porém, foram encerradas no dia 20 de agosto.