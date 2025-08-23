Fora de casa, Sesi Vôlei Bauru estreia contra a A.A. São Caetano

O Sesi Vôlei Bauru (feminino) começa neste sábado (23) a busca por voltar à decisão do Campeonato Paulista. A equipe bauruense, atual vice-campeã do torneio, enfrenta a A.A. São Caetano fora de casa, no Ginásio Lauro Gomes, às 19h30. A partida é válida pela primeira rodada do estadual.

O time de Bauru chega para a temporada 2025/26 após ter alcançado as finais em todos os campeonatos que disputou em 2024/25. No Paulista, o Sesi Vôlei Bauru fez uma campanha impecável, invicto até a decisão com o Osasco São Cristóvão Saúde.

A equipe bauruense é bicampeã do estadual, com títulos nos anos de 2018 e 2022, todos após a formação da parceria com o Sesi-SP. Antes disso, a equipe do Sesi-SP, sediada no Sesi Vila Leopoldina, tinha alcançado duas vezes a final, sendo vice-campeã em 2013 e 2015.