Sub-15 do Noroeste estreia neste sábado na 3.ª fase do Paulista

O time Sub-15 do Noroeste, comandado pelo treinador Marcelo Santos, volta a campo neste sábado (23), às 9h, para sua primeira rodada da 3.ª fase do Campeonato Paulista. O duelo do time bauruense será contra o Ituano, no campo auxiliar do Estádio Novelli Júnior, em Itu. Esta última fase de grupos, antes do mata-mata, segue até 27 de setembro.
Além do Ituano, estão no grupo do Noroeste o I9 de Ribeirão Preto e o Flamengo de Guarulhos.
Dos 84 times que iniciaram, os 32 restantes foram distribuídos em oito grupos de quatro equipes, e os dois melhores de cada chave avançam às oitavas de final.
“Nosso pensamento é avançar novamente, ir para as oitavas de final e ficar entre os 16 melhores do Campeonato Paulista”, frisou Marcelo Santos.
TERCEIRA FASE
- Grupo 27 – Mirassol, São Paulo, Barretos e Votuporanguense.
- Grupo 28 – Osasco Audax, Palmeiras, Grêmio Prudente e Monte Azul.
- Grupo 29 – Ferroviária, Corinthians, União Suzano e Marília.
- Grupo 30 – Inter de Limeira, Santos, Linense e SKA Brasil.
- Grupo 31 – Guarani, EC São Bernardo, Ponte Preta e Ibrachina.
- Grupo 32 – Desportivo Brasil, Catanduva, Juventus e Itaquaquecetuba.
- Grupo 33 – Noroeste, I9, Flamengo e Ituano.
- Grupo 34 – Sfera, Novorizontino, Mauaense e Red Bull Bragantino.