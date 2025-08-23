24 de agosto de 2025
ENTRE OS 32 TIMES

Sub-15 do Noroeste estreia neste sábado na 3.ª fase do Paulista


Bruno Freitas/Noroeste
Técnico Marcelo Santos, do Sub-15, orientando a equipe durante treino
Técnico Marcelo Santos, do Sub-15, orientando a equipe durante treino

O time Sub-15 do Noroeste, comandado pelo treinador Marcelo Santos, volta a campo neste sábado (23), às 9h, para sua primeira rodada da 3.ª fase do Campeonato Paulista. O duelo do time bauruense será contra o Ituano, no campo auxiliar do Estádio Novelli Júnior, em Itu. Esta última fase de grupos, antes do mata-mata, segue até 27 de setembro.

Além do Ituano, estão no grupo do Noroeste o I9 de Ribeirão Preto e o Flamengo de Guarulhos.

Dos 84 times que iniciaram, os 32 restantes foram distribuídos em oito grupos de quatro equipes, e os dois melhores de cada chave avançam às oitavas de final.

“Nosso pensamento é avançar novamente, ir para as oitavas de final e ficar entre os 16 melhores do Campeonato Paulista”, frisou Marcelo Santos.

TERCEIRA FASE

  • Grupo 27 – Mirassol, São Paulo, Barretos e Votuporanguense.
  • Grupo 28 – Osasco Audax, Palmeiras, Grêmio Prudente e Monte Azul.
  • Grupo 29 – Ferroviária, Corinthians, União Suzano e Marília.
  • Grupo 30 – Inter de Limeira, Santos, Linense e SKA Brasil.
  • Grupo 31 – Guarani, EC São Bernardo, Ponte Preta e Ibrachina.
  • Grupo 32 – Desportivo Brasil, Catanduva, Juventus e Itaquaquecetuba.
  • Grupo 33 – Noroeste, I9, Flamengo e Ituano.
  • Grupo 34 – Sfera, Novorizontino, Mauaense e Red Bull Bragantino.

