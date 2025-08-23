Sub-15 do Noroeste estreia neste sábado na 3.ª fase do Paulista

O time Sub-15 do Noroeste, comandado pelo treinador Marcelo Santos, volta a campo neste sábado (23), às 9h, para sua primeira rodada da 3.ª fase do Campeonato Paulista. O duelo do time bauruense será contra o Ituano, no campo auxiliar do Estádio Novelli Júnior, em Itu. Esta última fase de grupos, antes do mata-mata, segue até 27 de setembro.

Além do Ituano, estão no grupo do Noroeste o I9 de Ribeirão Preto e o Flamengo de Guarulhos.

Dos 84 times que iniciaram, os 32 restantes foram distribuídos em oito grupos de quatro equipes, e os dois melhores de cada chave avançam às oitavas de final.