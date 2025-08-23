24 de agosto de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
COPA PAULISTA

Noroeste recebe o União São João na primeira partida das oitavas


| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Bruno Freitas/Noroeste
O preparador físico André Martins e o treinador Pereira, na última partida
O preparador físico André Martins e o treinador Pereira, na última partida

Vai começar o mata-mata! Noroeste e União São João se enfrentam na primeira decisão das oitavas de final da Copa Paulista Sicredi 2025 neste sábado (23), às 16h, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. Será a 17.ª vez que os clubes duelam, após 13 anos. No retrospecto, foram 7 vitórias para o Alvirrubro, 5 para o time de Araras e 4 empates.

O treinador Pereira destacou que o torcedor pode esperar uma equipe muito aguerrida mais uma vez.

“Vai ser um jogo bastante difícil, a equipe deles fez uma grande primeira fase, e nós respeitamos muito isso. Mas, dentro da nossa casa, temos que impor o nosso ritmo. Tivemos um início ruim de competição, mas o momento atual é de crescimento e de confiança para os atletas”, acrescentou o treinador noroestino.

O clube reforça que os planos de Sócio Norusca podem ser adquiridos pelo site http://noroeste.eusoutorcedor.com.br. Na mesma página, também é possível comprar ingressos sem sair de casa. As bilheterias do Alfredão abrirão às 14h.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários