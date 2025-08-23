Noroeste recebe o União São João na primeira partida das oitavas

Vai começar o mata-mata! Noroeste e União São João se enfrentam na primeira decisão das oitavas de final da Copa Paulista Sicredi 2025 neste sábado (23), às 16h, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. Será a 17.ª vez que os clubes duelam, após 13 anos. No retrospecto, foram 7 vitórias para o Alvirrubro, 5 para o time de Araras e 4 empates.

O treinador Pereira destacou que o torcedor pode esperar uma equipe muito aguerrida mais uma vez.

“Vai ser um jogo bastante difícil, a equipe deles fez uma grande primeira fase, e nós respeitamos muito isso. Mas, dentro da nossa casa, temos que impor o nosso ritmo. Tivemos um início ruim de competição, mas o momento atual é de crescimento e de confiança para os atletas”, acrescentou o treinador noroestino.