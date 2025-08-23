Apas reivindica jornada por hora trabalhada

Um dos grandes desafios enfrentados por empresas de diversos segmentos, como o comércio varejista, a construção civil e a indústria, o 'apagão' de mão de obra também afeta o setor supermercadista, que iniciou uma articulação junto ao governo federal para a criação do modelo de contratação por hora trabalhada. A proposta, que depende de mudanças na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), busca flexibilizar a jornada e ampliar as opções de emprego em um ramo que, somente na região de Bauru, acumula cerca de 1.400 vagas não preenchidas. No Estado, o número ultrapassa 34 mil postos ociosos.

Em coletiva de imprensa de divulgação da Apas Experience Bauru 2025, evento realizado na última quinta-feira (21), o presidente da Associação Paulista de Supermercados (Apas), Erlon Ortega, afirmou que a mudança poderia atrair jovens, estudantes, pessoas em transição de carreira e trabalhadores que buscam renda extra.

"O horista teria todos os direitos garantidos pela CLT na proporção das horas trabalhadas, com flexibilidade para escolher quando trabalhar", pontua ele, que já encontrou-se com o vice-presidente Geraldo Alckmin para discutir o assunto. De acordo com Ortega, a proposta é distinta do trabalho intermitente, que exige aviso prévio de 72 horas ao convocado. A entidade também sustenta que a rigidez da lei atual estimula a informalidade e dificulta a contratação de quem não se adapta à jornada de 44 horas semanais.

Geração Z