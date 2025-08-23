Sebrae Móvel estaciona no Boulevard Shopping nesta segunda-feira

Para os pequenos empreendedores e futuros empresários, nesta segunda-feira (25), o Sebrae Móvel, o novo modelo de “truck escritório sobre rodas” do Sebrae-SP, estará no estacionamento do Boulevard Shopping, administrado pela ALLOS - mais inovadora plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras do Brasil. A iniciativa se destaca e ganha ainda mais relevância diante do cenário local. De acordo com o Sebrae-SP, Bauru conta com mais de 45 mil microempreendedores individuais (MEIs) registrados, representando uma parcela significativa para a economia da cidade.

Com atendimento gratuito e personalizado, o Sebrae Móvel chega como uma oportunidade prática de acesso à informação e apoio especializado, com orientações para quem deseja abrir ou aprimorar o próprio negócio. Entre os serviços estão dicas de gestão, formalização de empresas, acesso a crédito, pagamento do MEI, planejamento e estratégias de crescimento, além de outros temas fundamentais para o desenvolvimento dos pequenos negócios.

O atendimento é aberto ao público, sem necessidade de agendamento, e contempla tanto empreendedores que já atuam no mercado e buscam apoio para expandir, quanto pessoas que planejam iniciar sua jornada no mundo dos negócios. “A ação tem como objetivo fortalecer os pequenos negócios de forma prática, atrativa e acessível para a pessoa que escolheu empreender”, destaca Fausto Andrade, analista de negócios do Sebrae-SP e gestor do Sebrae Móvel no Escritório Regional de Bauru.