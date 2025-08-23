Museu Histórico Militar de Bauru comemora 17 anos neste sábado

O Museu Histórico Militar de Bauru (MHMB) completa 17 anos neste sábado (23) e comemora também três anos de funcionamento no novo endereço, na rua Antônio Alves, 12-83, no Centro da cidade. Para marcar a data, será realizado um evento aberto ao público, a partir das 9h, com homenagens a civis, militares e estudantes que contribuem com a preservação da memória local e nacional.

Entre eles estão o tenente da Polícia Militar Eliseu da Silva e os estudantes Cláudia Juliana Custódio Brito Souza, Maria Alice Ranieiro F. de Almeida e Otávio Galvani Ceranto, da Guarda Mirim de Pardinho, que se destacaram no Concurso de Redação sobre a Revolução Constitucionalista de 1932.

"Essa data é um marco na história de Bauru, porque representa nosso compromisso com a preservação da memória dos nossos heróis e da história da cidade e do estado", destaca o diretor-fundador do espaço, Jorge Sebastião dos Santos.