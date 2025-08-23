Museu Histórico Militar de Bauru comemora 17 anos neste sábado

O Museu Histórico Militar de Bauru (MHMB) completa 17 anos neste sábado (23) e comemora também três anos de funcionamento no novo endereço, na rua Antônio Alves, 12-83, no Centro da cidade. Para marcar a data, será realizado um evento aberto ao público, a partir das 9h, com homenagens a civis, militares e estudantes que contribuem com a preservação da memória local e nacional.
Entre eles estão o tenente da Polícia Militar Eliseu da Silva e os estudantes Cláudia Juliana Custódio Brito Souza, Maria Alice Ranieiro F. de Almeida e Otávio Galvani Ceranto, da Guarda Mirim de Pardinho, que se destacaram no Concurso de Redação sobre a Revolução Constitucionalista de 1932.
"Essa data é um marco na história de Bauru, porque representa nosso compromisso com a preservação da memória dos nossos heróis e da história da cidade e do estado", destaca o diretor-fundador do espaço, Jorge Sebastião dos Santos.
Fundado em 2008, o MHMB conta atualmente com um acervo de aproximadamente 20 mil itens que ajudam a contar a trajetória da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, da Polícia Militar, das duas Grandes Guerras e, principalmente, da Revolução de 1932. A mudança para o prédio atual ocorreu em 9 de julho de 2022. "Nossa perspectiva para o futuro é ampliar o museu e transformá-lo em um centro de referência em museologia no Interior de São Paulo e no Brasi. O evento deste sábado é gratuito e aberto à população, na rua Antônio Alves, 12-83, no Centro de Bauru.