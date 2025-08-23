Entrelinhas

A ex-vereadora Chiara Ranieri (União Brasil) informou ontem, no Café com Política, programa multimídia do JC/JCNET com a 96FM, que é pré-candidata a deputada estadual em 2026. Ela foi chamada por seu partido, que a tem como principal liderança do União na região Central do Estado e, portanto, com total preferência para uma candidatura patrocinada pela legenda.

Além de todas as tarefas que uma candidatura impõe, Chiara terá de lidar com uma situação extra: o União fechou uma federação partidária com o PP, um 'casamento' de quatro anos entre os partidos, decidido pelas cúpulas federais das legendas. Em Bauru, o presidente do PP é Dozimar Rosim, pai da prefeita Suéllen Rosim (PSD). Em tese, ambos terão de conversar. Chiara sempre foi oposição ao governo de Suéllen.

Segue adiante

Porém, Chiara não vê a federação com um empecilho em uma eleição proporcional, uma vez que sua candidatura é decisão do comando estadual de seu partido e, uma vez homologada, seguirá seu curso, independentemente de candidatura (s) do PP, que tem no vereador André Maldonado um possível pretendente à disputa para Assembleia ou Câmara Federal.