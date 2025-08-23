Entrelinhas

Pré-candidata
A ex-vereadora Chiara Ranieri (União Brasil) informou ontem, no Café com Política, programa multimídia do JC/JCNET com a 96FM, que é pré-candidata a deputada estadual em 2026. Ela foi chamada por seu partido, que a tem como principal liderança do União na região Central do Estado e, portanto, com total preferência para uma candidatura patrocinada pela legenda.
Federação
Além de todas as tarefas que uma candidatura impõe, Chiara terá de lidar com uma situação extra: o União fechou uma federação partidária com o PP, um 'casamento' de quatro anos entre os partidos, decidido pelas cúpulas federais das legendas. Em Bauru, o presidente do PP é Dozimar Rosim, pai da prefeita Suéllen Rosim (PSD). Em tese, ambos terão de conversar. Chiara sempre foi oposição ao governo de Suéllen.
Segue adiante
Porém, Chiara não vê a federação com um empecilho em uma eleição proporcional, uma vez que sua candidatura é decisão do comando estadual de seu partido e, uma vez homologada, seguirá seu curso, independentemente de candidatura (s) do PP, que tem no vereador André Maldonado um possível pretendente à disputa para Assembleia ou Câmara Federal.
Certidões digitais
A Câmara Municipal de Bauru vota nesta segunda-feira (25) projeto de lei do governo Suéllen Rosim (PSD) que regulamenta a emissão de certidões da Coordenadoria de Políticas Públicas para Zoneamento, da Secretaria de Planejamento e da Aprovação de Projetos. A proposta prevê que todos os pedidos passem a ser feitos exclusivamente por meio eletrônico, com prazos definidos para análise e resposta.
Validade e custos
O texto fixa validade de 180 dias para as certidões emitidas, além de regras para retificação e reapresentação em caso de indeferimento. Se aprovado, o sistema será todo informatizado, e eventuais custos decorrentes de novos pedidos deverão ser arcados pelo requerente.
Transparência
A Casa também, enfim, vai votar projeto do vereador Arnaldo Ribeiro (Avante) que amplia a transparência sobre os recursos ao terceiro setor. O texto obriga entidades subvencionadas pela Prefeitura a divulgar movimentações financeiras e patrimoniais no Diário Oficial e no Portal da Transparência do município. E enfrenta resistência da associação que reúne todas as entidades, para quem a proposta é "ilegal" e "inconveniente". Verdade seja dita: inconveniente é o pagador de impostos não saber para onde vão os recursos públicos...