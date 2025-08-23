Encontro de Corretores deve reunir 850 profissionais em Bauru

Além de realizar sonhos, o corretor imobiliário — cujo dia é comemorado em 27 de agosto — exerce uma atividade que pode, inclusive, impactar o desenvolvimento urbano. Especializados em oferecer negócios com segurança, os profissionais do setor não celebravam a data em Bauru até o ano passado, quando um grupo decidiu organizar um jantar que surpreendeu pela adesão.
A segunda edição do Encontro de Corretores de Bauru e Região já está confirmada: será na próxima sexta-feira (29), no Alameda Hall. A expectativa é reunir cerca de 850 profissionais do setor, além de representantes das principais imobiliárias, construtoras, incorporadoras e bancos.
Na edição de estreia, em 2024, o evento contou com 700 participantes. Neste ano, o interesse cresceu tanto que uma fila de espera precisou ser criada, já que nenhum espaço em Bauru comporta todos os inscritos.
"É uma valorização dos corretores e também do mercado imobiliário de Bauru, um dos mais fortes do interior do Brasil, com mais de 1,7 mil profissionais atuando só na cidade", afirma Marcos Vilela, um dos organizadores, para quem a proposta vai além da confraternização.
A programação inclui buffet completo assinado pelo Mantovani, com bebidas incluídas, servido das 20h às 4h. A noite contará com DJ convidado e show da dupla Mateus & Belini. Para animar os participantes, haverá sorteio de diversos brindes, como notebooks, celulares e cestas da loja "Comprando Nacionais e Importados".
A comissão responsável pela organização reúne nomes de destaque do setor: Daniel Andrade, Marcio Lovison, Marcos Vilela, Gabriela Townsend, Daniel Moraes e Carlos Cândia. O grupo já discute a ampliação da iniciativa para 2026, com dois dias de programação, que devem incluir palestras, treinamentos e premiações para reconhecer o desempenho de profissionais.
Serviço
O encontro será realizado no dia 29 de agosto, a partir das 20h, no Alameda Hall, em Bauru, com previsão de término às 4h da manhã. A entrada inclui jantar completo, bebidas e atrações musicais, além da participação nos sorteios. A expectativa é consolidar a data no calendário do setor imobiliário da região.
O evento conta com apoio de diversos patrocinadores. A Ecovita é a patrocinadora master do encontro, enquanto a Proeste Nissan participa como patrocinadora ouro. Também patrocinam: Construtora Adplan, Construtora Bild, Guestier, Zopone Engenharia, Lógica Ideal, Construtora Rocha Vaz, Ávila, Quinta Vistoria, Grupo Alma Millazzo, Construtora Dinâmica, MRV, Terra di Toscana, Caetano, Gsbru, Residec Construtora e Real Cred. O Terceiro Cartório de Notas integra a lista de apoiadores.