Encontro de Corretores deve reunir 850 profissionais em Bauru

Além de realizar sonhos, o corretor imobiliário — cujo dia é comemorado em 27 de agosto — exerce uma atividade que pode, inclusive, impactar o desenvolvimento urbano. Especializados em oferecer negócios com segurança, os profissionais do setor não celebravam a data em Bauru até o ano passado, quando um grupo decidiu organizar um jantar que surpreendeu pela adesão.

A segunda edição do Encontro de Corretores de Bauru e Região já está confirmada: será na próxima sexta-feira (29), no Alameda Hall. A expectativa é reunir cerca de 850 profissionais do setor, além de representantes das principais imobiliárias, construtoras, incorporadoras e bancos.

Na edição de estreia, em 2024, o evento contou com 700 participantes. Neste ano, o interesse cresceu tanto que uma fila de espera precisou ser criada, já que nenhum espaço em Bauru comporta todos os inscritos.