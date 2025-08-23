Fazer o canal não faz mal a ninguém 

Os restos mortais da polpa devem ser removidos e o canal preparado, ou regularizado, para receber esta obturação. Muitas vezes a polpa morre por ter sido atacada e invadida por bactéria que contaminam o dente por dentro nos túbulos dentinários. Estas bactérias invadem a polpa via cárie ou por fratura acidental.

Quando a polpa dentária morre, deixa um espaço vazio que deverá ser preenchido ou obturado por um material que não agrida os tecidos, pois o canal se comunica com o corpo por um orifício no final da raiz, chamado de forame apical.

Considerando o rigor técnico e a evolução da ciência, preparar o dente para se ter acesso ao canal se faz por uma abertura na coroa, perfurando o esmalte. Depois do tratamento endodôntico, a coroa é restaurada e tudo fica como era antes O dente ficará mais fraco estruturalmente pela cárie ou fratura, o que destruiu boa parte do dente, e não por causa do tratamento endodôntico.

A polpa necrosada pode levar bactérias para o ápice e induzir formação de lesões inflamatórias e císticas. O tratamento endodôntico nestes casos serve também para tratá-las, com uma alta taxa de sucesso. Se não curar ou se a lesão tiver outras evoluções e consequências, não foi pelo tratamento endodôntico realizado e sim pela cárie que necrosou o dente, que esparramou bactérias para o osso ao redor do ápice do dente.

O grau de eficiência e eficácia do tratamento endodôntico feito por especialistas bem treinados é mais elevado ainda quando este profissional conhece profundamente a biologia do dente, polpa e periápice, e não se comporta como um mero técnico.