Bauru Basket é superado pelo Sesi Franca no Campeonato Paulista

Na noite desta sexta-feira (22), o Bauru Basket foi superado pelo Sesi Franca pelo placar de 85 x 79. A partida ocorreu no ginásio Pedrocão, válida pela 6ª rodada do Campeonato Paulista.

O Dragão começou em vantagem, principalmente pelo aproveitamento e pela intensidade dos armadores Eugeniusz e Vinicius. No segundo período, porém, os donos da casa exploraram Cristiano Felício no garrafão e conseguiram a virada.

Após o intervalo, o duelo seguiu equilibrado. O time bauruense chegou a retomar a dianteira do marcador no início do último quarto, mas a experiência de David Jackson fez a diferença. O ala de 43 anos converteu duas bolas de três seguidas, recolocou Franca à frente e segurou a reação adversária para garantir o triunfo.