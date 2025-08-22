24 de agosto de 2025
CAMPEONATO PAULISTA

Bauru Basket é superado pelo Sesi Franca no Campeonato Paulista


Marcos Limonti/SFB
Com o resultado, Bauru volta a ter uma campanha de 50% de aproveitamento no torneio estadual
Com o resultado, Bauru volta a ter uma campanha de 50% de aproveitamento no torneio estadual

Na noite desta sexta-feira (22), o Bauru Basket foi superado pelo Sesi Franca pelo placar de 85 x 79. A partida ocorreu no ginásio Pedrocão, válida pela 6ª rodada do Campeonato Paulista.

O Dragão começou em vantagem, principalmente pelo aproveitamento e pela intensidade dos armadores Eugeniusz e Vinicius. No segundo período, porém, os donos da casa exploraram Cristiano Felício no garrafão e conseguiram a virada.

Após o intervalo, o duelo seguiu equilibrado. O time bauruense chegou a retomar a dianteira do marcador no início do último quarto, mas a experiência de David Jackson fez a diferença. O ala de 43 anos converteu duas bolas de três seguidas, recolocou Franca à frente e segurou a reação adversária para garantir o triunfo.

Apesar do revés, o armador Matheus Eugeniusz foi o cestinha da partida com 25 pontos, além de quatro rebotes e cinco assistências. Destaque também para Andrezão, que contribuiu com 15 pontos, seis rebotes e cinco assistências. Pelo lado francano, os principais nomes foram David Jackson, com 21 pontos, e Cristiano Felício, com 19.

Com o resultado, Bauru volta a ter uma campanha de 50% de aproveitamento no torneio estadual, agora com três vitórias e três derrotas. Franca, por sua vez, alcançou cinco triunfos em seis partidas.

A chance de recuperação para o Dragão será neste domingo (24), às 19h30, no ginásio Panela de Pressão, contra a Liga Sorocabana. Os ingressos já estão disponíveis no site da Fast Tickets e, no sábado (23), também presencialmente na RR Store, das 9h às 13h.

