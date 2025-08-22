Sesi Bauru vence Climed Atibaia em estreia

Está iniciada a temporada do Paulista 2025 para o Sesi Bauru. Com vitória em 3 sets a 0, o time de Bauru bateu o Climed Atibaia (25x21; 25x16; 25x18) na Arena Paulo Skaf. O jogo ocorreu na noite dessa sexta-feira (22) e foi válido pela primeira rodada do estadual.

A vitória também marcou estreias na equipe. Gabriel Vaccari, nova contratação do Sesi Bauru, foi um dos destaques do time na primeira vitória da temporada. Além do ponteiro recém-chegado, o levantador Artur Dias, do Sesi Bauru Sub-21, também entrou durante a partida e fez seu primeiro jogo com o time adulto.

O próximo desafio do Sesi Bauru será fora de casa. O time de Bauru enfrenta o EC Praia Grande às 20h da próxima quinta-feira (28). A partida é no Ginásio Falcão, válida pela segunda rodada do estadual.

