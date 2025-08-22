Sesi Bauru vence Climed Atibaia em estreia

Está iniciada a temporada do Paulista 2025 para o Sesi Bauru. Com vitória em 3 sets a 0, o time de Bauru bateu o Climed Atibaia (25x21; 25x16; 25x18) na Arena Paulo Skaf. O jogo ocorreu na noite dessa sexta-feira (22) e foi válido pela primeira rodada do estadual.
A vitória também marcou estreias na equipe. Gabriel Vaccari, nova contratação do Sesi Bauru, foi um dos destaques do time na primeira vitória da temporada. Além do ponteiro recém-chegado, o levantador Artur Dias, do Sesi Bauru Sub-21, também entrou durante a partida e fez seu primeiro jogo com o time adulto.
O próximo desafio do Sesi Bauru será fora de casa. O time de Bauru enfrenta o EC Praia Grande às 20h da próxima quinta-feira (28). A partida é no Ginásio Falcão, válida pela segunda rodada do estadual.
O jogo
O Sesi Bauru estreou na temporada 2025/26 com o seguinte time titular: Mateus Bender, Lucas Barreto, Guiga, Vaccari, Johan, Éder e Mateus Pássaro.
O primeiro set no torneio começou disputado, com o Sesi Bauru tendo mais eficiência na virada de bola mas sofrendo nas sequências de saque. O time da casa mantém vantagem de três pontos durante boa parte da parcial e conecta a primeira sequência de saques com o capitão Éder. Os bloqueios do Sesi Bauru se sobressaem e dificultam a virada de bora do Climed Atibaia, que vê a equipe da casa fechar em 25 a 21 no erro de saque adversário.
O Sesi Bauru inicia o segundo set pressionando o time de Atibaia, forçando nos saques e dificultando a recepção do visitante, abrindo rápida vantagem em 9 a 4 na parada do Climed Atibaia. A vantagem segue crescendo durante a parcial, com mais erros do time visitante no ataque e pressão no saque do Sesi Bauru. A diferença chega em oito pontos na segunda parada do time de Atibaia em 20 a 12. Mesmo com a interrupção, a parcial acaba em 25 a 16 no erro de saque do visitante.
Seguindo o ritmo da parcial anterior, o Sesi Bauru abre rápida vantagem em 5 a 1, forçando o pedido de tempo do Climed Atibaia. Com mais erros do visitante, o time de Bauru tem mais eficiência e boa distribuição ofensiva, aumentando a diferença no terceiro set. Se aproximando da vitória, o time da casa começa a ter mais erros e o jogo se equilibra. Na reta final, o Sesi Bauru retoma o foco e a virada de bola, abre vantagem e fecha em 25 a 18.