Grupo Legendários Bauru doa sangue tipo O e outros para Hemovida

Dez integrantes do movimento religioso Legendários Bauru doaram sangue entre as 7h e 9h desta sexta-feira (22), no Hemovida, banco de sangue do Hospital Beneficência Portuguesa. A mobilização aconteceu após a publicação do JC/JCNET alertar sobre a urgência na necessidade de sangue do tipo O.

Além do mais requisitado, também foram coletados outros tipos sanguíneos dos membros. A médica hematologista Claudia Assato, coordenadora da instituição, reforça que todas as pessoas saudáveis e aptas podem doar. “Devido ao horário, nem todos do movimento puderam vir. Mas outros de nós irão voluntariamente ao longo da próxima semana”, destacou o integrante do Legendários Bauru, Atevaldo Silva.

De acordo com ele, ajudar o próximo é uma das causas nobres do grupo internacional, que se formou em Bauru há cerca de quatro anos e hoje conta com 60 participantes de diferentes instituições religiosas. “Nosso objetivo é promover a transformação de homens e famílias, fazer a diferença e cultivar a solidariedade onde estivermos. Não temos um líder, porque quem nos guia é Jesus”, afirma.