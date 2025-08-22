Grupo Legendários Bauru doa sangue tipo O e outros para Hemovida

Dez integrantes do movimento religioso Legendários Bauru doaram sangue entre as 7h e 9h desta sexta-feira (22), no Hemovida, banco de sangue do Hospital Beneficência Portuguesa. A mobilização aconteceu após a publicação do JC/JCNET alertar sobre a urgência na necessidade de sangue do tipo O.
Além do mais requisitado, também foram coletados outros tipos sanguíneos dos membros. A médica hematologista Claudia Assato, coordenadora da instituição, reforça que todas as pessoas saudáveis e aptas podem doar. “Devido ao horário, nem todos do movimento puderam vir. Mas outros de nós irão voluntariamente ao longo da próxima semana”, destacou o integrante do Legendários Bauru, Atevaldo Silva.
De acordo com ele, ajudar o próximo é uma das causas nobres do grupo internacional, que se formou em Bauru há cerca de quatro anos e hoje conta com 60 participantes de diferentes instituições religiosas. “Nosso objetivo é promover a transformação de homens e famílias, fazer a diferença e cultivar a solidariedade onde estivermos. Não temos um líder, porque quem nos guia é Jesus”, afirma.
O Legendários foi fundado em 2015 por Chepe Tupzu, um pastor guatemalteco da Igreja Casa de Deus. Em 2017, o movimento chegou ao Brasil e conquistou o segundo maior número de participantes do mundo. Em Bauru, além da doação de sangue, o grupo promove campanhas de agasalho, arrecadação de alimentos para cestas básicas e iniciativas de combate a incêndios, segundo ele.
Como doar
O Hemovida funciona no Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru, situado na rua Gustavo Maciel, quadra 15; com entrada também pela rua Rio Branco, 13-83.
O horário para doação é das 7h às 12h e das 13h30 às 16h, de segunda a sexta-feira. Neste sábado, excepcionalmente, estará aberto das 8h às 12h para receber os doadores.
Estacionamento conveniado: Guedes Park, rua Capitão João Antonio, 1-42, esquina com a rua Antonio Alves. Se preferir, é possível agendar um horário para fazer a doação. Basta ligar para (14) 2106-8644 ou entrar em contato pelo WhatsApp: (14) 99770-5078.