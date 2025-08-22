Perigo! Ciclofaixa vira corredor de motos em avenida de Bauru

Inúmeros motociclistas estão cometendo infrações gravíssimas de trânsito diariamente ao usar ciclofaixa como corredor de ultrapassagens no trecho da quadra 12 da avenida Nuno de Assis, no Centro de Bauru. O ponto fica logo antes da conversão à esquerda no semáforo da avenida Nações Unidas, sentido Santa Luzia-Centro. A reportagem registrou flagrantes e acompanhou o problema nos últimos dias, sempre entre 7h30 e 8h, horário de pico no trânsito e de grande fluxo de veículos na região.

Em um dos dias de monitoramento, quase ocorreu uma colisão entre duas motocicletas que disputavam espaço para acessar a ciclofaixa. Já nesta quinta-feira (21), uma mulher utilizava a faixa para treinar corrida de rua — prática comum neste local nos períodos da manhã e da noite. O risco é que, em caso de desatenção de algum motociclista, o atropelamento de praticantes de atividade física pode resultar não apenas em quedas, mas até na projeção da vítima para dentro do Rio Bauru.

Em nenhum dos dias observados foi constatada fiscalização no local. O JC/JCNET acionou o Grupo de Operações de Trânsito (GOT), por meio da assessoria de imprensa da Emdurb, e aguarda posicionamento.