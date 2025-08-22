24 de agosto de 2025
FLAGRANTE

Perigo! Ciclofaixa vira corredor de motos em avenida de Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Bruno Freitas
Um dos motociclistas flagrados pela reportagem; veja mais fotos abaixo
Um dos motociclistas flagrados pela reportagem; veja mais fotos abaixo

Inúmeros motociclistas estão cometendo infrações gravíssimas de trânsito diariamente ao usar ciclofaixa como corredor de ultrapassagens no trecho da quadra 12 da avenida Nuno de Assis, no Centro de Bauru. O ponto fica logo antes da conversão à esquerda no semáforo da avenida Nações Unidas, sentido Santa Luzia-Centro. A reportagem registrou flagrantes e acompanhou o problema nos últimos dias, sempre entre 7h30 e 8h, horário de pico no trânsito e de grande fluxo de veículos na região.

Em um dos dias de monitoramento, quase ocorreu uma colisão entre duas motocicletas que disputavam espaço para acessar a ciclofaixa. Já nesta quinta-feira (21), uma mulher utilizava a faixa para treinar corrida de rua — prática comum neste local nos períodos da manhã e da noite. O risco é que, em caso de desatenção de algum motociclista, o atropelamento de praticantes de atividade física pode resultar não apenas em quedas, mas até na projeção da vítima para dentro do Rio Bauru.

Em nenhum dos dias observados foi constatada fiscalização no local. O JC/JCNET acionou o Grupo de Operações de Trânsito (GOT), por meio da assessoria de imprensa da Emdurb, e aguarda posicionamento.

Conforme prevê o artigo 193 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), motos flagradas em ciclofaixa cometem infração gravíssima, sujeita a multa de R$ 880,41 (resultado do valor base de R$ 293,47 multiplicado por 3) e 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A penalidade visa proteger os ciclistas, já que a ciclofaixa é espaço exclusivo para veículos não motorizados.

Um motociclista ultrapassando o outro pela ciclofaixa (foto: Bruno Freitas)
Um motociclista ultrapassando o outro pela ciclofaixa (foto: Bruno Freitas)
Um motociclista já na faixa e o outro se posicionando para entrar (foto: Bruno Freitas)
Um motociclista já na faixa e o outro se posicionando para entrar (foto: Bruno Freitas)
Todos os quarteirões estão sinalizados (foto: Bruno Freitas)
Todos os quarteirões estão sinalizados (foto: Bruno Freitas)
Corredora treinando no local; professores indicam para sempre usar o sentido oposto ao trânsito (foto: Bruno Freitas)
Corredora treinando no local; professores indicam para sempre usar o sentido oposto ao trânsito (foto: Bruno Freitas)
Outros dois motociclistas, um atrás do outro (foto: Bruno Freitas)
Outros dois motociclistas, um atrás do outro (foto: Bruno Freitas)

