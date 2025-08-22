24 de agosto de 2025
CAMPEONATO PAULISTA

Sextou com clássico: Bauru Basket enfrenta o Sesi Franca

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
O armador Vinicius retorna após duas rodadas de ausência da rotação do Dragão
O armador Vinicius retorna após duas rodadas de ausência da rotação do Dragão

Final de semana com clássico! O Bauru Basket volta à quadra nesta sexta-feira (22), às 19h, para enfrentar o Sesi Franca, em confronto válido pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. O jogo acontece no ginásio Pedrocão, casa da equipe adversária, e terá transmissão ao vivo pela FPB TV (YouTube).

O Dragão chega motivado após vitória convincente sobre o Limeira por 75 x 40, em atuação marcada pela forte defesa e pela grande exibição de Eugeniusz. Com três triunfos em cinco jogos, o time bauruense tem o 5º melhor aproveitamento da tabela de classificação. Já os rivais possuem a 3ª melhor campanha, com quatro vitórias em cinco rodadas.

Técnico do Bauru, Paulo Jaú destacou que os francanos melhoraram ainda mais o elenco que se sagrou campeão paulista e do NBB na temporada passada. "Jogar lá é difícil em qualquer circunstância. Mas, nesses últimos anos, eles se tornaram o time a ser batido, pois não somente mantêm a espinha dorsal da equipe, mas ainda agregam jogadores de muita qualidade ao redor de suas estrelas", destacou o treinador.

O comandante bauruense segue sem contar com o ala Alex Garcia, que está em fase de condicionamento físico. Em contrapartida, terá novamente à disposição o armador Vinicius, que retorna à rotação após se recuperar de lesão muscular na coxa. O atleta falou sobre o período em que foi desfalque e sobre a expectativa para atuar novamente.

"Trabalhei bastante durante esse tempo de fora. Nosso fisioterapeuta e o preparador físico avaliaram que era importante essa cautela para o retorno. Mas agora é concentrar para a partida. É um clássico, jogo difícil fora de casa, mas vamos em busca da vitória", finalizou o camisa 2.

