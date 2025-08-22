Sesi Bauru duela em casa contra o Climed Atibaia nesta sexta

Está chegando a hora da estreia do Sesi Bauru (masculino) na temporada do vôlei nacional. A primeira partida no Paulista 2025 da equipe de Bauru será em casa, na Arena Paulo Skaf, nesta sexta-feira (22), contra o Climed Atibaia. O jogo começa às 19h e tem entrada gratuita via Meu Sesi.
O Sesi Bauru, na última temporada, parou na semifinal da competição, sendo eliminado pelo Suzano Vôlei fora de casa. A partida em 2024 acabou indo para o golden set, após cada time vencer um jogo do confronto.
A equipe de Bauru busca seu quinto título na história do Campeonato Paulista, o que seria o primeiro desde a mudança para a cidade bauruense. O Sesi-SP, então sediado no Sesi Vila Leopoldina, foi quatro vezes campeão: 2009, 2011, 2012 e 2013.
Nas duas últimas temporadas, o confronto contra o Climed Atibaia vem tendo domínio total do Sesi Bauru. Foram quatro jogos (dois em fase classificatória e dois em fase eliminatória), com quatro vitórias por 3 sets a 0 para a equipe do Sesi-SP.
A abertura da temporada marca também a estreia do novo elenco do Sesi Bauru. Com dez renovações entre os jogadores da última temporada, o time recebeu os reforços de Gabriel Vaccari, Pedro Marcon e Juan Pablo Gama. Entre os reforços, Gabriel e Pedro já estarão disponíveis para a partida, mas Juan segue com a Seleção Brasileira Sub-23 para a disputa dos Jogos Pan-Americanos Júnior.
O time do Sesi Bauru terá outras ausências nesse início de temporada. Assim como Juan, Marcos José e Thiery também seguem com o selecionado brasileiro Sub-23. Além dos jogadores citados, o técnico, Anderson Rodrigues, será ausência na estreia, estando no comando da Seleção Brasileira Sub-21.
O confronto de estreia do Sesi Bauru tem entrada totalmente gratuita, sendo necessário reservar ingresso pelo sistema Meu Sesi. A reserva já está liberada, pelo link: https://www.sesisp.org.br/eventos.
Campeonato Paulista
Sesi Bauru x Climed Atibaia I 22/08 - 19h I Arena Paulo Skaf, Bauru
EC Praia Grande x Sesi Bauru I 28/08 - 20h I Ginásio Falcão, Praia Grande
Sesi Bauru x Viapol Vôlei São José I 05/09 - 19h I Arena Paulo Skaf, Bauru
Suzano Vôlei x Sesi Bauru I 19/09 - 20h I Arena Suzano, Suzano
Sesi Bauru x Vôlei Renata I 26/09 - 20h I Arena Paulo Skaf, Bauru
Mogi Vôlei x Sesi Bauru I 03/10 - 19h30 I Centro Universitário Brás Cubas, Mogi das Cruzes