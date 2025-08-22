Sesi Bauru duela em casa contra o Climed Atibaia nesta sexta

Está chegando a hora da estreia do Sesi Bauru (masculino) na temporada do vôlei nacional. A primeira partida no Paulista 2025 da equipe de Bauru será em casa, na Arena Paulo Skaf, nesta sexta-feira (22), contra o Climed Atibaia. O jogo começa às 19h e tem entrada gratuita via Meu Sesi.

O Sesi Bauru, na última temporada, parou na semifinal da competição, sendo eliminado pelo Suzano Vôlei fora de casa. A partida em 2024 acabou indo para o golden set, após cada time vencer um jogo do confronto.

A equipe de Bauru busca seu quinto título na história do Campeonato Paulista, o que seria o primeiro desde a mudança para a cidade bauruense. O Sesi-SP, então sediado no Sesi Vila Leopoldina, foi quatro vezes campeão: 2009, 2011, 2012 e 2013.