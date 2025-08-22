DAE retoma obra de interligação na Vila São Paulo nesta sexta

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) informa que a obra de interligação da nova rede de água na quadra 8 da rua Baltazar Batista, na Vila São Paulo, será retomada nesta sexta-feira (22). Os serviços terão início às 8h, com previsão de conclusão no final da tarde.

A intervenção exigirá a suspensão do fornecimento de água na Vila São Paulo, Pousada da Esperança I e nos condomínios Mirante da Colina e Portal da Colina. A normalização do abastecimento ocorrerá de forma gradativa após a conclusão do serviço, durante o período noturno.

O DAE recomenda o uso racional da água até a completa recuperação do sistema, lembrando que a reservação domiciliar adequada às normas da ABNT, com capacidade para no mínimo 24 horas de consumo, é essencial para garantir o abastecimento durante interrupções programadas como esta.