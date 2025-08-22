Workshop aborda tubulações para saneamento e uso de concreto

Com o objetivo de incentivar a capacitação profissional, no dia 27 de agosto, das 8h30 às 12h30, a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bauru (Assenag) realizará o workshop "Tubulações para Saneamento: Tubos rígidos, tubos flexíveis e aduelas de concreto", no auditório da Assenag.

O evento tratará das últimas atualizações sobre a aplicação em esgoto e drenagem, sistemas de macrodrenagem, comparativo entre tubos de concreto e tubos de polietileno e PVC.

O workshop é uma realização da Assenag e da Associação Brasileira dos Fabricantes de Tubos de Concreto (ABTC), com o apoio do Crea-SP, Mútua, Confea e Prefeitura de Bauru.