Workshop aborda tubulações para saneamento e uso de concreto

Com o objetivo de incentivar a capacitação profissional, no dia 27 de agosto, das 8h30 às 12h30, a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bauru (Assenag) realizará o workshop "Tubulações para Saneamento: Tubos rígidos, tubos flexíveis e aduelas de concreto", no auditório da Assenag.
O evento tratará das últimas atualizações sobre a aplicação em esgoto e drenagem, sistemas de macrodrenagem, comparativo entre tubos de concreto e tubos de polietileno e PVC.
O workshop é uma realização da Assenag e da Associação Brasileira dos Fabricantes de Tubos de Concreto (ABTC), com o apoio do Crea-SP, Mútua, Confea e Prefeitura de Bauru.
No dia, estarão presentes os profissionais Pedro Jorge Chama Neto, engenheiro civil, mestre pela USP, professor convidado na POLI-USP e presidente executivo da ABTC e Alírio Brasil Gimenez, engenheiro civil, diretor da Fermix e consultor técnico da ABTC.
O evento é gratuito e aberto para associados e demais interessados na área. As vagas são limitadas.
SERVIÇO
O workshop 'Tubulações para Saneamento: Tubos rígidos, tubos flexíveis e aduelas de concreto' será realizado no dia 27 de agosto (quarta-feira), das 8h30 às 12h30, na sede da associação, localizada na rua Doutor Fuas de Mattos Sabino, 1-15, no Jardim América, em Bauru. O evento é gratuito, com inscrições antecipadas e limitadas.
As inscrições devem ser realizadas diretamente no site: