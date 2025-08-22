Fest'Up Bauru traz IA, neuromarketing e inovações digitais

O Fest'Up Bauru promete ser um verdadeiro laboratório de inovação dedicado a profissionais de comunicação e marketing que desejam dominar as ferramentas que revolucionam o setor. O evento acontece neste sábado (23), das 8h30 às 18h, para que os visitantes tenham um dia inteiro de aprendizado intenso e diversificado. Realizado na FIB Bauru, o Fest'Up terá palestras, painéis e workshops sobre inteligência artificial, neuromarketing, novas tecnologias digitais e diversos outros assuntos. O JC e o JCNET são parceiros do evento.

A programação terá início às 8h50 com a palestra "Conectados e Transformados: o Futuro da Cultura Digital a partir do Cannes Lions 2025", ministrada por Filipe Crespo, sócio e diretor de novos negócios na Creativosbr e professor em instituições como FECAP e Mackenzie. Em seguida, às 9h50, Isabel Nabuco, estrategista do Pinterest para a América Latina, abordará o tema "Criatividade e inspiração: entender de gente para criar impacto". Fred Breslau, fundador do OJO Studio, trará insights em "Novas Tecnologias no Universo Digital da Comunicação", a partir das 10h50. Ailton Fabri, CVO da Ikatec, VP de Marketing e sócio da Lecom, encerra o ciclo da manhã com "Marketing e Estratégias de Inteligência Artificial", às 11h50.

A partir das 14h30, o público poderá acompanhar o painel "Inovação e Conteúdo na era da multiplataforma", que reunirá representantes de veículos tradicionais de comunicação como Jornal da Cidade/JCNET, Rádio 96 FM, TV Diário do Brasil, TV TEM, TV Record, TV Band, Rádio Nativa, Rádio 94FM, Rádio Auriverde, Rádio TOP, SBT e TV FIB, para discutir os desafios e oportunidades da comunicação multicanal.