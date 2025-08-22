A Voz do Brasil será gravada na Rádio Câmara Bauru nesta sexta

Como parte das comemorações dos 90 anos do programa A Voz do Brasil, o bloco da Câmara dos Deputados, que ocupa os últimos 20 minutos do histórico noticiário brasileiro, será gravado nesta sexta-feira (22) dentro do estúdio da Rádio Câmara Bauru. A apresentação será do editor-chefe de A Voz do Brasil na Câmara dos Deputados, Marcio Achilles Sardi, e da jornalista Carol Garcia, da Rádio Câmara Bauru, com transmissão para todo o Brasil.

A Voz do Brasil completou 90 anos no dia 22 de julho e, desde a data, dois programas especiais foram transmitidos. Em 5 de agosto, os Correios também lançaram um selo comemorativo.

Agora, de agosto a outubro, a Câmara dos Deputados gravará seu bloco em uma cidade de cada região do País. Bauru foi a primeira escolhida porque a Rádio e TV Câmara local foi pioneira no processo de estruturação da Rede Legislativa de Rádio e TV, que congrega dezenas de emissoras de rádio em todo o Brasil e transmite parte da programação da Rádio Câmara de Brasília.