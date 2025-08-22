A Voz do Brasil será gravada na Rádio Câmara Bauru nesta sexta

Como parte das comemorações dos 90 anos do programa A Voz do Brasil, o bloco da Câmara dos Deputados, que ocupa os últimos 20 minutos do histórico noticiário brasileiro, será gravado nesta sexta-feira (22) dentro do estúdio da Rádio Câmara Bauru. A apresentação será do editor-chefe de A Voz do Brasil na Câmara dos Deputados, Marcio Achilles Sardi, e da jornalista Carol Garcia, da Rádio Câmara Bauru, com transmissão para todo o Brasil.
A Voz do Brasil completou 90 anos no dia 22 de julho e, desde a data, dois programas especiais foram transmitidos. Em 5 de agosto, os Correios também lançaram um selo comemorativo.
Agora, de agosto a outubro, a Câmara dos Deputados gravará seu bloco em uma cidade de cada região do País. Bauru foi a primeira escolhida porque a Rádio e TV Câmara local foi pioneira no processo de estruturação da Rede Legislativa de Rádio e TV, que congrega dezenas de emissoras de rádio em todo o Brasil e transmite parte da programação da Rádio Câmara de Brasília.
"Em 2014, a direção da Rede Legislativa de Televisão convidou Bauru para ser o projeto-piloto, pois havíamos obtido grande êxito na implantação do sinal digital da TV Câmara, em 2013. O projeto foi uma forma de incentivar as Câmaras Municipais, principalmente as do Interior do Brasil, a montar suas emissoras de rádio e, com ele, nasceu a Rede Legislativa de Rádio e TV", explica o diretor de Comunicação da Câmara de Bauru, Marcelo Malacrida.
COMO SERÁ
Além de Bauru, as gravações ocorrerão em 5 de setembro em Balneário Camboriú (SC), representando o Sul; no dia 19 em Cuiabá (MT), pelo Centro-Oeste; em 3 de outubro em Manaus (AM), pela região Norte; e no dia 17 de outubro em João Pessoa (PB), pelo Nordeste.
"É uma forma de valorizar e celebrar a importância de emissoras para divulgação dos trabalhos da Câmara dos Deputados e o mais importante, para que os cidadãos acompanhem mais de perto os debates, as votações realizadas pelos deputados, as quais impactam diretamente na vida da população", afirma Sardi.
Nesta sexta-feira, a partir das 8h, ele e Malacrida estarão ao vivo na Rádio e TV Câmara Bauru, no programa Painel Eletrônico, para fornecer detalhes sobre a parceria entre as emissoras e sobre o conteúdo especial que irá ao ar em A Voz do Brasil. O bloco será iniciado às 18h40 com uma saudação, quando o ouvinte será informado sobre a transmissão a partir de Bauru, mas o formato será o tradicional, com notícias sobre o que acontece no plenário e nas comissões da Câmara Federal.
Além de Marcio Sardi, a diretora da Rádio Câmara em Brasília, Verônica Lima, também está a Bauru para prestar apoio à gravação, que ocorrerá às 9h desta sexta-feira. "A parte técnica também será dividida, com captação das locuções feita pela equipe de Bauru e a montagem do programa nos estúdios da Rádio Câmara em Brasília. Então, será um trabalho bastante coletivo", destaca o editor-chefe.
SORTEIO
Ontem, quinta-feira (21), às 14h, cinco ouvintes de Bauru foram sorteados para acompanhar a gravação dentro do estúdio.
Segundo o presidente da Câmara Municipal, Markinho Souza (MDB), a ocasião também será uma oportunidade para celebrar os dez anos da Rádio Câmara Bauru, completados em 5 de março passado. No fim da tarde de quinta, ao lado da Casa, no Centro da cidade, houve uma distribuição de brindes alusivos ao aniversário.
"São duas datas importantes na história do rádio brasileiro: os 90 anos de 'A Voz do Brasil', o programa de rádio mais antigo do País, e os dez anos de existência da Rádio Câmara Bauru, que se destacou como pioneira na região, promovendo informação, transparência e cidadania. É uma grande honra, para mim, acolher no Poder Legislativo de Bauru uma edição do programa mais relevante do País, evidenciando que o rádio continua a ser uma força central - mesmo na era digital".