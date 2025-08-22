Entrelinhas

Na mira
A vereadora Estela Almagro pediu à Prefeitura de Bauru o envio de cópia do registro do ponto eletrônico referente ao período de janeiro a agosto de 2025 do coordenador de Políticas Públicas de Proteção ao Consumidor (Procon), Hudson Chaves, bem como o demonstrativo de pagamento do período em destaque.
Expediente
A solicitação da parlamentar foi feita por conta de uma recente viagem de Chaves à Itália, sem que houvesse pedido de licença, e por encontrá-lo na companhia de parlamentes como Sandro Bussola (MDB) e André Maldonado (PP) em eventos dentro e fora do Legislativo, durante o horário comercial.
Defesa
Procurado, o coordenador do Procon informou à Coluna que faltou ao trabalho no período em que esteve na Europa, tendo os dias descontados. Também afirmou atuar como advogado dos vereadores citados, ao explicar o fato de acompanhá-los em algumas atividades.
Vigilância 1
Enquanto a aposta do governo Suéllen Rosim (PSD) em torno da concessão do sistema de esgoto à iniciativa privada não sai do papel, a Prefeitura de Bauru abriu na terça-feira (19) licitação para contratar vigilância armada para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), principal obra prevista na concessão. O edital prevê dois seguranças que deverão se alternar em turnos de 12 horas.
Vigilância 2
O custo do edital é sigiloso - prática controversa, mas admitida pela Lei de Licitações e cada vez mais adotada pela administração municipal. A vigilância na ETE existe desde 2021, quando o governo rompeu contrato com a antiga empreiteira. Na época, a Estação de Tratamento de Esgoto foi alvo de invasões e furtos.
Vigilância 3
Enquanto isso, nada ainda sobre o tão falado - inclusive em época de campanha eleitoral, quando a então candidata à reeleição tratou do tema não como uma promessa, mas "uma realidade" - projeto de instalar milhares de câmeras espalhadas pela cidade. E neste ano descobriu não ter dinheiro para encampar a iniciativa.
Chiara
A convidada de hoje do Café com Política, programa multimídia do JC/JCNET com a 96FM, é a ex-vereadora e ex-candidata a prefeita Chiara Ranieri (União Brasil). Chiara tem uma visão ampla e aprofundada dos meandros da política local e certamente o debate sobre temas importantes para a sociedade será muito interessante. Não perca! das 7h30 às 8h30, na 96FM ou no JCNET e nas redes sociais do JCNET e da emissora bauruense.