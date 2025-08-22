Entrelinhas

A vereadora Estela Almagro pediu à Prefeitura de Bauru o envio de cópia do registro do ponto eletrônico referente ao período de janeiro a agosto de 2025 do coordenador de Políticas Públicas de Proteção ao Consumidor (Procon), Hudson Chaves, bem como o demonstrativo de pagamento do período em destaque.

A solicitação da parlamentar foi feita por conta de uma recente viagem de Chaves à Itália, sem que houvesse pedido de licença, e por encontrá-lo na companhia de parlamentes como Sandro Bussola (MDB) e André Maldonado (PP) em eventos dentro e fora do Legislativo, durante o horário comercial.

Defesa

Procurado, o coordenador do Procon informou à Coluna que faltou ao trabalho no período em que esteve na Europa, tendo os dias descontados. Também afirmou atuar como advogado dos vereadores citados, ao explicar o fato de acompanhá-los em algumas atividades.