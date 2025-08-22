Du Mauad: agora começa a Copa!

Noroeste faz o jogo de ida das 8ªs contra o União São João...

A Copa Paulista começa de verdade amanhã. Até porque a competição é chamada de Copa. E Copa tem mata-mata. Enquanto a denominação “Campeonato” tem jogos um contra todos e o campeão por pontos corridos (uma fórmula que eu acho chata demais e muitas vezes sem emoção), o formato de “Copa” é bem mais interessante. O confronto entre 2 times em partidas de ida e volta traz uma expectativa e um interesse muito maior. E é essa parte da Copa Paulista que começa a partir desse fim de semana com os 16 melhores times da fase de classificação. Agora “zera tudo”. O Noroeste (com a 12ª melhor campanha) enfrenta o União São João de Araras (5ª melhor campanha), amanhã, às 16h (horário nobre do futebol), no Alfredão. Apesar de levar vantagem no confronto, com 7 vitórias 4 empates e 5 derrotas; na partida mais importante quem levou a melhor foi o adversário. Em 26 de abril de 1992, o Norusca deixou escapar o acesso pra Série A do Brasileirão ao perder por 2 a 0 pro time de Araras, aqui em Bauru. O “Ararinha” tinha Veloso no gol, Roberto Carlos na lateral e Éder Aleixo na frente. Chegou a hora de devolver. Fazer uma grande partida com a torcida apoiando. Vencer pra sair em vantagem...



Aí vem o Norusca...