Du Mauad: agora começa a Copa!

Noroeste faz o jogo de ida das 8ªs contra o União São João...
A Copa Paulista começa de verdade amanhã. Até porque a competição é chamada de Copa. E Copa tem mata-mata. Enquanto a denominação “Campeonato” tem jogos um contra todos e o campeão por pontos corridos (uma fórmula que eu acho chata demais e muitas vezes sem emoção), o formato de “Copa” é bem mais interessante. O confronto entre 2 times em partidas de ida e volta traz uma expectativa e um interesse muito maior. E é essa parte da Copa Paulista que começa a partir desse fim de semana com os 16 melhores times da fase de classificação. Agora “zera tudo”. O Noroeste (com a 12ª melhor campanha) enfrenta o União São João de Araras (5ª melhor campanha), amanhã, às 16h (horário nobre do futebol), no Alfredão. Apesar de levar vantagem no confronto, com 7 vitórias 4 empates e 5 derrotas; na partida mais importante quem levou a melhor foi o adversário. Em 26 de abril de 1992, o Norusca deixou escapar o acesso pra Série A do Brasileirão ao perder por 2 a 0 pro time de Araras, aqui em Bauru. O “Ararinha” tinha Veloso no gol, Roberto Carlos na lateral e Éder Aleixo na frente. Chegou a hora de devolver. Fazer uma grande partida com a torcida apoiando. Vencer pra sair em vantagem...
Aí vem o Norusca...
Pronto. Chegou a hora que vale. Chegou o mata-mata. O Noroeste fez o que se esperava e se classificou pras 8ªs de final da Copa Paulista. Depois de fazer 2 boas partidas nas últimas rodadas (vitórias sobre o Linense e o Monte Azul), a expectativa é de uma grande atuação amanhã. Pra enfrentar o União São João, o técnico Pereira terá aquela famosa “dor de cabeça boa” pra escalar o time. Com a possível volta de alguns jogadores que estavam no Departamento Médico e a chegada do novo e ótimo reforço (o meia Felipinho), as opções aumentam a as possibilidades pro time titular são inúmeras. Dúvida inclusive na manutenção do esquema com 3 zagueiros. O provável Norusca: Jeferson, Wesley, Gabriel Almeida (Luizão), Wellington, Joanderson e Diego Maia; Igor Cristiano, John Everson (Felipinho) e Elvis (Isael); Cauã (Orlando Júnior) e Caio Mancha. O Noroeste vem forte...
Como deve jogar o União São João...
O União São João de Araras terminou a fase classificação em 1ª lugar no seu grupo, com 19 pontos, o que lhe garantiu a 5ª melhor campanha. Segundo o jornalista Ederaldo Poy, de Araras, o time do técnico Danilo Sacramento gosta de jogar “pra frente” e busca o ataque sempre. Com destaque pros jogadores Ruan (volante), Tallys (lateral esquerdo), Chileno (meia de ligação) e o atacante Jonatan da Ora. Além deles, a equipe conta com o conhecido centroavante Rafael Tanque. Outro nome famoso que chegou pra disputa do mata-mata, é o Luan (ex-Palmeiras, Cruzeiro e que começou a carreira na base do União). O time joga normalmente no sistema 4-4-2 e já disputou algumas partidas com 3 atacantes. Em Bauru, deve jogar mais fechado e buscado os contra-ataques...
Torneio de tênis é a atração no BTC...
A partir de hoje acontece nas quadras do Bauru Tênis Clube o BAND HS Open de Tênis, um dos maiores torneios do circuito brasileiro. Com a participação de grandes tenistas, a chave principal conta com 32 atletas que são nomes importantes no cenário do tênis nacional e internacional. Entre os destaques estão: José Pereira (que já chegou a ser o nº 232 da ATP), Bruno Kuzuhara, Gilbert Klier, Enzo Kohkmann e Pablo Cerutti. Entre os bauruenses, estão Carlinhos Oliveira e os irmãos Daniel e Rodolfo Bustamante. As partidas acontecem hoje, amanhã e com a grande final no domingo. Vale à pena acompanhar de perto...
Momento Maguila
O SALVE de hoje vai pro técnico Marcelo Santos e toda a molecada do Sub-15 do Noroeste. Classificado pra 3ª fase do Campeonato Paulista (a última em grupo), o Norusquinha terá pela frente o Ituano, o I9 e o Flamengo de Guarulhos. A busca agora é pela vaga nas 8ªs de final.
