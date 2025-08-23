Transplante capilar: quem pode fazer e como funciona

O cabelo é uma parte de nós muito conectada à autoestima. Não à toa, quando temos queda excessiva ou os primeiros sinais da calvície chegam, é natural ficar alerta e sentir insegurança.

Se isso está acontecendo com você ou com alguém que conhece, o primeiro passo é procurar um médico especialista. Existem muitos tratamentos e, em alguns casos, a indicação pode ser o transplante capilar - que, hoje, está bastante avançado e traz resultados satisfatórios. Nesta coluna, eu explico em detalhes sobre o transplante. Vamos nessa?

Como funciona o transplante capilar?