Transplante capilar: quem pode fazer e como funciona

O cabelo é uma parte de nós muito conectada à autoestima. Não à toa, quando temos queda excessiva ou os primeiros sinais da calvície chegam, é natural ficar alerta e sentir insegurança.
Se isso está acontecendo com você ou com alguém que conhece, o primeiro passo é procurar um médico especialista. Existem muitos tratamentos e, em alguns casos, a indicação pode ser o transplante capilar - que, hoje, está bastante avançado e traz resultados satisfatórios. Nesta coluna, eu explico em detalhes sobre o transplante. Vamos nessa?
Como funciona o transplante capilar?
O transplante capilar é um procedimento cirúrgico para tratar a calvície ou afinamento dos fios, geralmente em homens, mas também em mulheres. Ele envolve a remoção de folículos capilares saudáveis de uma área doadora, geralmente da parte de trás ou laterais da cabeça, para as áreas calvas ou com pouco cabelo, chamadas de áreas receptoras.
Antes de tudo, o paciente passa por uma avaliação médica, onde o dermatologista ou cirurgião capilar verifica o padrão de queda de cabelo e a quantidade de cabelo disponível para o transplante.
Existem duas principais técnicas para retirar os fios:
FUE: nela, os folículos capilares são retirados individualmente, utilizando uma espécie de agulha ou punch. A técnica não deixa cicatrizes lineares, mas exige maior habilidade do profissional.
FUT: nesse método, uma faixa de couro cabeludo é retirada da parte de trás da cabeça, e depois os folículos são extraídos dessa faixa. Esse método deixa uma cicatriz linear, mas pode ser mais rápido em casos que exigem maior quantidade de cabelo transplantado.
Após a extração, os folículos saudáveis são transplantados para as áreas calvas. O médico cria pequenos canais no couro cabeludo e insere os fios ali. É comum que o cabelo implantado possa cair nas primeiras semanas, mas isso é normal. Em cerca de 3 meses, podemos ver os primeiros resultados.
Quais pessoas estão aptas a fazer transplante?
A principal indicação do transplante capilar é para pessoas com calvície, geralmente associada à alopecia androgenética, uma condição genética comum, tanto em homens quanto em mulheres. Em geral, o transplante pode ser feito a partir dos 25 anos.
Também é preciso garantir boa saúde para fazer o transplante, por isso, é praxe que seu médico peça diversos exames. Pessoas com distúrbios de coagulação, diabetes fora de controle, hipertensão e inflamações no couro cabeludo não podem fazer enquanto a condição não se regularizar.
Para que o transplante seja bem-sucedido, é preciso que a pessoa tenha folículos saudáveis e abundantes nas áreas doadoras (como na parte de trás ou nas laterais da cabeça). Pacientes com pouca densidade capilar nessas regiões tendem a não ser bons candidatos, já que o resultado pode ser insatisfatório. Assim, é importante buscar um médico logo aos primeiros sinais de calvície.
CURIOSIDADES
Fica natural?
Sim, os resultados podem ser muito naturais, já que o profissional escolhe os fios de forma estratégica, respeitando o ângulo natural de crescimento. Mas é preciso buscar médicos especialistas na técnica, ok?
É uma cura para a calvície?
É um tratamento, o transplante capilar trata a área calva, mas não impede que novos fios caiam em outras áreas do couro cabeludo. Por isso, alguns pacientes optam por fazer tratamentos adicionais, sobretudo com medicamentos.
Quanto tempo dura?
O cabelo transplantado tende a ser permanente, já que os folículos vêm de áreas que não são afetadas pela calvície.
Quanto tempo dura a cirurgia?
É uma cirurgia relativamente simples, mas que pede muito cuidado e destreza, pode demorar até 8 horas. O pós-operatório também exige cuidado para evitar infecções e garantir que os fios implantados cresçam corretamente.
O transplante capilar traz ótimos resultados e tem virado uma técnica cada vez mais acessível. Se você anda se incomodando com a questão do cabelo, marque com um médico.