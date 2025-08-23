Organização de rotina e treinamento

Aproveitando o comecinho do semestre, que tal organizar a rotina da sua casa?

A grande maioria das pessoas que tenho contato, clientes, amigas, seguidoras... sempre se queixam que a parte mais desafiadora da organização é a Manutenção, e elas estão não estão erradas.

- "Eu organizo, mas por que a organização não se mantém?" É a reclamação mais frequente!