Organização de rotina e treinamento

Aproveitando o comecinho do semestre, que tal organizar a rotina da sua casa?
A grande maioria das pessoas que tenho contato, clientes, amigas, seguidoras... sempre se queixam que a parte mais desafiadora da organização é a Manutenção, e elas estão não estão erradas.
- "Eu organizo, mas por que a organização não se mantém?" É a reclamação mais frequente!
Então, qual seria a solução?
São três os pilares fundamentais para o sucesso na organização:
1 - Sistemas de Organização
2 - Treinamento
3 - Implementação de rotina
SISTEMAS DE ORGANIZAÇÃO
Quando organizamos uma casa, empresa, escritório ou mesmo um comércio, é primordial uma análise detalhada do espaço físico, da rotina e das necessidades, para que assim, essa organização se mantenha, e então criamos "Sistemas" específicos que facilitam a rotina das pessoas que o frequentam; por isso a organização É PERSONALIZADA!
Por exemplo, no caso abaixo o cliente pedala todos os dias de manhã bem cedinho, então reservamos o armário mais próximo à entrada de serviço do apartamento para acomodar todos os acessórios que usa diariamente. Desta maneira quando ele retorna é só entrar e já guardar tudo.
TREINAMENTO PROFISSIONAL
Executar um "Treinamento" com as pessoas envolvidas: funcionárias(os) do lar, empresa ou comércio é fundamental.
Expor, comprovando à todos na prática, o quanto esses sistemas facilitam a rotina, otimizando nosso tempo e consequentemente diminuindo o stress diário.
Esse treinamento compreende desde dobras de roupas, interiorização dos sistemas, definição de uma rotina facilitadora, até regras de convivência, boas maneiras, apresentação e postura profissional. Tudo dependendo da necessidade e interesse do cliente. Trazendo também para esses funcionários ferramentas e materiais modernos e de alta tecnologia, que mais uma vez, facilite e aprimore a execução das suas tarefas.
Por último e não menos importante, implementação de um uniforme confortável, e claro, que o funcionário se sinta muito bem para desenvolver as suas tarefas. Não há quem não goste de se ver e se sentir bem apresentável. Todo esse processo colabora para que o funcionário se sinta valorizado e consequentemente desenvolva o seu trabalho com excelência.
ROTINA DE TAREFAS
Como mencionado na quinzena passada, a implementação de uma rotina, básica que seja, é essencial para mantermos a organização do espaço e da vida. Para a manutenção dos processos, precisamos da definição da rotina para cada um deles.
No caso da sua residência funciona da mesma forma, crie uma rotina para limpeza e faxina, para lavadoria e passadoria, e até para rotina de alimentação com um cardápio associado à lista de compras semanais ou mensais… Uma tabela simples ou um planner para cada uma das rotinas resolvem facilmente essa situação.
Listas e tabelas são sempre excelentes aliados da organização, não se esqueça.
Tenho certeza, que com todos esses recursos vocês terão muito mais qualidade de vida.
Abençoada semana.