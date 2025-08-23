24 de agosto de 2025
ORGANIZAÇÃO

Organização de rotina e treinamento


| Tempo de leitura: 2 min
Aproveitando o comecinho do semestre, que tal organizar a rotina da sua casa?

A grande maioria das pessoas que tenho contato, clientes, amigas, seguidoras... sempre se queixam que a parte mais desafiadora da organização é a Manutenção, e elas estão não estão erradas.

- "Eu organizo, mas por que a organização não se mantém?" É a reclamação mais frequente!

Então, qual seria a solução?

São três os pilares fundamentais para o sucesso na organização:

1 - Sistemas de Organização

2 - Treinamento

3 - Implementação de rotina

SISTEMAS DE ORGANIZAÇÃO

Quando organizamos uma casa, empresa, escritório ou mesmo um comércio, é primordial uma análise detalhada do espaço físico, da rotina e das necessidades, para que assim, essa organização se mantenha, e então criamos "Sistemas" específicos que facilitam a rotina das pessoas que o frequentam; por isso a organização É PERSONALIZADA!

Por exemplo, no caso abaixo o cliente pedala todos os dias de manhã bem cedinho, então reservamos o armário mais próximo à entrada de serviço do apartamento para acomodar todos os acessórios que usa diariamente. Desta maneira quando ele retorna é só entrar e já guardar tudo.

TREINAMENTO PROFISSIONAL

Executar um "Treinamento" com as pessoas envolvidas: funcionárias(os) do lar, empresa ou comércio é fundamental.

Expor, comprovando à todos na prática, o quanto esses sistemas facilitam a rotina, otimizando nosso tempo e consequentemente diminuindo o stress diário.

Esse treinamento compreende desde dobras de roupas, interiorização dos sistemas, definição de uma rotina facilitadora, até regras de convivência, boas maneiras, apresentação e postura profissional. Tudo dependendo da necessidade e interesse do cliente. Trazendo também para esses funcionários ferramentas e materiais modernos e de alta tecnologia, que mais uma vez, facilite e aprimore a execução das suas tarefas.

Por último e não menos importante, implementação de um uniforme confortável, e claro, que o funcionário se sinta muito bem para desenvolver as suas tarefas. Não há quem não goste de se ver e se sentir bem apresentável. Todo esse processo colabora para que o funcionário se sinta valorizado e consequentemente desenvolva o seu trabalho com excelência.

ROTINA DE TAREFAS

Como mencionado na quinzena passada, a implementação de uma rotina, básica que seja, é essencial para mantermos a organização do espaço e da vida. Para a manutenção dos processos, precisamos da definição da rotina para cada um deles.

No caso da sua residência funciona da mesma forma, crie uma rotina para limpeza e faxina, para lavadoria e passadoria, e até para rotina de alimentação com um cardápio associado à lista de compras semanais ou mensais… Uma tabela simples ou um planner para cada uma das rotinas resolvem facilmente essa situação.

Listas e tabelas são sempre excelentes aliados da organização, não se esqueça.

Tenho certeza, que com todos esses recursos vocês terão muito mais qualidade de vida.

Abençoada semana.

