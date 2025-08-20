Bauru disponibiliza situação das UPAs em tempo real no site

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Saúde, disponibiliza para a população, desde a última semana, a situação das Unidades de Pronto Atendimento (UPA) em tempo real. Com a ferramenta, as pessoas que precisam de atendimento médico podem verificar qual unidade está com atendimento mais rápido. Para acessar, basta entrar no site da prefeitura, depois em Secretaria de Saúde, no ícone ‘Tempo de espera nas UPAs’, ou em https://www2.bauru.sp.gov.br/saude/tempo_espera_upas.aspx

A atualização é feita considerando as últimas três horas, com a informação do atendimento que foi mais rápido, o que teve mais espera, e o tempo médio, que é a soma de todos os atendimentos dividido pelo número de atendimentos realizados.

A espera considera o período da abertura da ficha na recepção até o chamado para a consulta médica. Em Bauru, são quatro UPAs, no Bela Vista, Geisel/Redentor, Mary Dota e Ipiranga. As duas primeiras possuem atendimento adulto e de pediatria, enquanto a do Mary Dota realiza no momento apenas os atendimentos para adulto, mas está em reforma e ampliação para iniciar, nos próximos meses, a pediatria. No Ipiranga são atendidos apenas os adultos. A pasta destaca que a espera nas UPAs leva em consideração a classificação de risco, que segue um padrão internacional, com os casos de urgência e emergência tendo prioridade, e os demais sendo atendidos depois.