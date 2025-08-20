Bauru: homem furta fiação de casa e tenta fugir pulando telhados

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), na manhã desta quarta-feira (20), em Bauru, após invadir um imóvel desocupado para furtar a fiação elétrica. Flagrado pelos policiais, ele tentou fugir pulando telhados de casas vizinhas, mas acabou detido e permaneceu à disposição da Justiça.
De acordo com o registro policial, a PM foi acionada para atender uma ocorrência de furto em andamento em uma casa na Vila Santa Izabel, que está desocupada. Quando a proprietária abriu a porta, os policiais militares da 1.ª Companhia da PM (1.ª Cia) flagraram o suspeito em cima do telhado.
Ele tentou fugir pulando os telhados de residências vizinhas, mas foi acompanhado pela equipe e detido após alguns quarteirões, com o apoio de outras viaturas, em frente ao Hospital de Base (HB). No imóvel, foram constatados danos em um ar condicionado e diversos fios no chão, já separados.
O homem alegou que é dependente químico e que praticou o crime com o objetivo de vender os materiais em algum ferro-velho e sustentar seu vício. Ele foi levado ao plantão policial, onde foi autuado em flagrante por furto qualificado mediante escalada e ficou preso, aguardando audiência de custódia.