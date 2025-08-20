Chuvas melhoram umidade, mas rodízio segue no horizonte

As chuvas desta quarta-feira (20) trouxeram alívio momentâneo aos bauruenses, mas não deve evitar o rodízio de água no município. Tanto a Defesa Civil quanto o Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet) da Unesp reforçam que chuvas significativas não devem chegar ao município nas próximas semanas.

Segundo Marcelo Ryal, coordenador da Defesa Civil, o volume registrado foi mínimo. Ele classificou o episódio como “chuva apaga-pó”, suficiente apenas para reduzir a poeira por algumas horas. “A previsão é que o tempo seco continue e que as chuvas só retornem em setembro. Com isso, o rodízio será inevitavelmente necessário, embora ainda não haja definição sobre a frequência”, afirmou.

No IPMet, a avaliação é semelhante. Segundo o Centro, a instabilidade que provou a chuva está associada a uma frente fria passageira, que elevou temporariamente os índices de umidade. “Não foram volumes significativos. A partir de amanhã, o tempo volta a ficar seco”, explicou. O IPMet explicou que, em condições normais, o regime regular de chuvas retorna apenas na segunda quinzena de outubro, embora possa adiantar ou atrasar dependendo do ano.