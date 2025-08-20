Munícipe de Bauru que ficou sem água no Natal receberá R$ 4 mil

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) foi condenado, em segunda instância, a pagar R$ 4 mil à munícipe Viviane Mendes, que ficou sem água por quatro dias justamente no período do Natal de 2022. A decisão, assinada pelo relator do Tribunal de Justiça (TJ) Alfredo Attié Júnior é datada de 29 de julho deste ano e fixou o valor (que deve ser atualizado a partir da publicação do acórdão) a título de indenização por danos morais.

Na época, o JCNET divulgou os diversos problemas enfrentados por ela e vizinhos do Aeroclube, cujo reservatório transformou-se em uma espécie de "cachoeira", após o vazamento de um grande volume de água durante mais de 72 horas. Diante da divergência sobre quem seria o responsável pela caixa d’água, um cano chegou a ser serrado.

Na sequência, as torneiras ficaram secas, mas, segundo a autarquia, essa não seria a razão da falta d’água, que resultou em vários buracos no pavimento durante as tentativas de localizar o problema.