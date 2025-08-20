Meia Felipinho reforça o Noroeste no mata-mata da Copa Paulista

O meia Felipinho está de casa nova. O jogador de 27 anos é o novo reforço do Noroeste para o restante da temporada e já está à disposição para as oitavas de final da Copa Paulista Sicredi 2025, diante do União São João de Araras. A contratação de um atleta dessa envergadura já havia sido antecipada em coletiva de imprensa recente pelo presidente noroestino Reinaldo Mandaliti.

Felipe Barreto, natural de Marabá (PA), é destro, tem 1,66m de altura e se destaca pela habilidade com o drible, mobilidade, velocidade e qualidade no passe. Trata-se de um camisa 10 de ofício, que também chega à área e marca gols, destaca o Norusca.

Felipinho foi campeão da Série D com o América-RN em 2022. Também conquistou a Série A3 do Paulista em 2020 e a Série A2 em 2024, ambos pelo Velo Clube, onde foi o craque da equipe em seis campeonatos. Em 2025, no time rio-clarense comandado por Guilherme Alves, ele também foi o maestro da equipe na Série A1 do Paulistão Sicredi. Pelo rubro-verde, disputou 79 jogos e marcou 18 gols.