Mais cavalos são flagrados soltos às margens de rodovia em Bauru

O descumprimento de uma lei municipal que proíbe a criação de animais de grande porte em área urbana e a inexistência de fiscalização por parte do poder público tornaram rotina os flagrantes de cavalos soltos em rodovias de Bauru. Na manhã desta quarta-feira (20), mais dois equinos pastavam às margens da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru–Marília, na altura do Posto Comandante.

Os animais representam risco aos motoristas, sendo que vários já sofreram acidentes ao atingi-los na pista, conforme o JC/JCNET tem divulgado. Há casos, inclusive, de vítimas fatais.

Há cerca de uma semana, um cavalo branco também foi filmado trotando pelo trevo do Núcleo Gasparini, na divisa das rodovias Marechal Rondon (SP-300) e Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294).

Denúncia