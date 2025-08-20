Bauru sediará Pan Sub-15 de Polo Aquático em setembro

Entre os dias 1 e 7 de setembro, a Arena da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) será palco de mais uma grande competição internacional: o Campeonato Pan-Americano Sub-15 de Polo Aquático. O torneio, que reunirá seleções de nove países nas categorias masculina e feminina, é organizado em conjunto pela ABDA, Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) e Pan Am Aquatics.

A disputa vale muito: além do título continental, o Pan-Americano concede oito vagas no masculino e seis no feminino para o Campeonato Mundial da categoria.

O formato do Pan-Americano coloca as equipes de ambos os gêneros em duas divisões: Ouro e Prata, com base nos resultados dos campeonatos mais recentes para essa faixa etária. As equipes de cada divisão competirão entre si durante as rodadas preliminares. Com base nos resultados, as equipes jogarão partidas cruzadas contra equipes da divisão oposta, na sequência do campeonato. Assim, as seleções estão divididas em dois níveis competitivos: