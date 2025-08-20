Bauru sediará Pan Sub-15 de Polo Aquático em setembro

Entre os dias 1 e 7 de setembro, a Arena da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) será palco de mais uma grande competição internacional: o Campeonato Pan-Americano Sub-15 de Polo Aquático. O torneio, que reunirá seleções de nove países nas categorias masculina e feminina, é organizado em conjunto pela ABDA, Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) e Pan Am Aquatics.
A disputa vale muito: além do título continental, o Pan-Americano concede oito vagas no masculino e seis no feminino para o Campeonato Mundial da categoria.
O formato do Pan-Americano coloca as equipes de ambos os gêneros em duas divisões: Ouro e Prata, com base nos resultados dos campeonatos mais recentes para essa faixa etária. As equipes de cada divisão competirão entre si durante as rodadas preliminares. Com base nos resultados, as equipes jogarão partidas cruzadas contra equipes da divisão oposta, na sequência do campeonato. Assim, as seleções estão divididas em dois níveis competitivos:
Feminino - Divisão Ouro: Brasil, Estados Unidos, Argentina e Canadá.
Feminino - Divisão Prata: Peru, Chile, Porto Rico e México.
Masculino - Divisão Ouro: Brasil, Argentina, Estados Unidos e Canadá.
Masculino - Divisão Prata: Porto Rico, México, Uruguai, Chile e Peru.
Com jogos diários das 9h às 20h e entrada gratuita, o evento é uma oportunidade única para que o público conheça mais sobre o polo aquático e apoie de perto os jovens talentos brasileiros. O local do evento contará com área de alimentação, para comodidade do público.
Além de movimentar a agenda esportiva, a competição promete aquecer a economia local, atraindo atletas, comissões técnicas, familiares e torcedores para o interior de São Paulo.
A Arena ABDA já tem histórico como sede de importantes torneios internacionais, como o Campeonato Sul-Americano Sub-16 (2018), o Pan-Americano Sub-17 e adulto (2023). Neste ano, já foi palco do 4º Torneio Internacional de Polo Aquático, evento realizado anualmente em Bauru desde 2022. O local ainda receberá o 6º HaBaWaBa Brasil, versão latino-americana do maior festival de polo aquático infantil do mundo, criado na Itália e realizado, todos os anos em Bauru pela ABDA.