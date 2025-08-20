Garra de Tigre conquista 21 medalhas no Paulista de Kung Fu

A Associação Garra de Tigre/SEMEL/Ecovita encerrou o Campeonato Paulista de Kung Fu, realizado em Bauru entre os dias 9 e 10 de agosto, com 21 medalhas. Foram nove de ouro, cinco de prata e sete de bronze, além da classificação de 17 atletas para o Campeonato Brasileiro, que acontecerá em dezembro.

O destaque foi Richard Leutz, tricampeão estadual, que venceu as categorias mãos livres e armas curtas e médias. Ele competirá em três modalidades no Brasileiro e busca apoio para disputar o 10th World Kung Fu Championships, em outubro, na China.

Também subiram ao lugar mais alto do pódio Everton Fernandes (Shuaijiao 90 kg), Matheus Martins de Oliveira (Sanda Infantil 52 kg), Yuri Neques (Shuaijiao 58 kg), Yuri Marques (Sanda Juvenil 48 kg), José Cristiano Mansur (Armas Duplas Master), Eliezer de Souza Neves (Sanda Iniciante 56 kg) e Enzo Hiroshi Quintana (Shuaijiao Juvenil 60 kg). Entre os vice-campeões estão Laís Irene Pereira, Gabriel de Souza, Robson Carvalho, Luciano Estevam e Noah Leutz. O bronze ficou com Davi Cavalheri de Andrade, Pedro de Oliveira Redondo, Arthur Agulhari, Diogo Alberici e Miguel Ortiz da Silva.