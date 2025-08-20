Inscrições abertas para oficinas do projeto FIB do Adolescente

Uma equipe multidisciplinar de alunos e professores será responsável por promover muitas oficinas no decorrer deste semestre.

O FIB do Adolescente, projeto de extensão desenvolvido pelas Faculdades Integradas de Bauru (FIB), está com inscrições abertas para oficinas gratuitas. As atividades são gratuitas e destinadas a jovens de 11 a 18 anos; as vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas até o dia 9 de setembro, exclusivamente pela internet.

As inscrições para as oficinas devem ser feitas até o dia 9 de setembro, exclusivamente pela internet, através do link: https://forms.gle/hB89Xib6Mu9m4zP67 ou pelo site oficial da FIB: fibbauru.br.

Após o preenchimento do cadastro, a ficha de inscrição deve ser impressa, assinada pelo responsável do adolescente e entregue no primeiro dia da atividade escolhida. Cada adolescente poderá se inscrever em até três oficinas. As vagas são limitadas.

Todas as oficinas serão realizadas no câmpus da FIB e cada atividade tem um público-alvo específico dentro da faixa etária dos 11 aos 18 anos. Haverá emissão de certificado para os participantes.