Jubileu de Diamante de 60 anos do Centro do Professorado Paulista

O Centro do Professorado Paulista (CPP) de Bauru promove, no próximo domingo (24), um almoço de comemoração do seu aniversário de 60 anos, previsto para começar às 12h30. Os convites do evento podem ser adquiridos por R$ 55,00 até esta quarta-feira (20), das 8h às 17h ou pelo número (14) 99842-4056.

O cardápio inclui saladas, arroz, farofa, espaguete à bolonhesa, maminha ao molho, filé de frango com alho-poró, bolo, refrigerante e água. O almoço ainda contará com a participação especial do Grupo de Dança Cris Lopes e do Coral Feminino do CPP Bauru, que está comemorando 37 anos de atuação.

O evento será realizado no próprio CPP, situada na rua Joaquim da Silva Martha, 29-59. Os pagamentos podem ser realizados via PIX, pela chave de acesso 6237125700021-50.