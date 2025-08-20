Hemovida precisa de sangue tipo O com urgência

O banco de sangue Hemovida, do Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru, está precisando com urgência de doações do tipo O para repor seus estoques. Os demais tipos de sangue também são bem-vindos, destaca a médica hematologista Claudia Assato, coordenadora da instituição. "Neste momento, nosso foco é principalmente o sangue tipo O, cujo estoque está crítico. Porém, todas as pessoas aptas a doar podem nos procurar. Será de grande ajuda!", frisa.
Se você está em boas condições de saúde e cumpre todos os requisitos para doação, procure o banco de sangue. Sua colaboração é fundamental!
O Hemovida fica no Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru, com entrada pela rua Gustavo Maciel, quadra 15; ou pela rua Rio Branco, 13-83.
Se preferir, é possível agendar horário para fazer a doação. Basta ligar (14) 2106-8644. Ou entrar em contato pelo Whatsapp (14) 99770- 5078.
Horário: das 7h às 12h e das 13h30 às 16h, de segunda a sexta-feira; neste sábado, excepcionalmente, estará aberto das 8h às 12h para receber os doadores. Estacionamento conveniado: Guedes Park, rua Capitão João Antonio, 1-42, esquina com a rua Antonio Alves.