São Paulo bate o Atlético Nacional nos pênaltis e vai às quartas

O São Paulo está nas quartas de final da Libertadores. Na noite desta terça-feira (19), com Rafael defendendo uma cobrança e saindo como herói, o Tricolor venceu o Atlético Nacional, da Colômbia, nos pênaltis, por 4 a 3, após empate em 1 a 1 no duelo de volta das oitavas de final. André Silva abriu o placar para o Tricolor, enquanto Morelos deixou tudo igual no tempo normal no MorumBIS.
Com o resultado, o São Paulo está classificado às oitavas de final da Libertadores, graças ao triunfo nos pênaltis, uma vez que o agregado do confronto terminou empatado. As duas equipes, vale lembrar, empataram sem gols no jogo de ida, disputado na Colômbia.
Agora, o São Paulo aguarda a definição do confronto entre Botafogo ou a LDU-EQU para saber quem será seu adversário nas quartas de final. O duelo está marcado para esta quinta-feira (21), às 19h (de Brasília). O Glorioso venceu o jogo de ida, em casa, por 1 a 0. Datas e horários do confronto ainda serão definidos pela Conmebol.
O São Paulo, antes disso, retorna aos gramados já neste fim de semana. O Tricolor paulista recebe o Atlético-MG às 20h30 (de Brasília) deste domingo (24), no MorumBIS, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O jogo
O São Paulo teve uma grande oportunidade logo no primeiro minuto de jogo. André Silva cruzou para dentro da área e a bola sobrou com Bobadilla na entrada da área. O paraguaio fingiu que ia bater e tocou para Cédric Soares, que devolveu para Bobadilla. Ele chutou fraco e a defesa deu rebote. Rodriguinho pegou a sobra e finalizou, mas ela desviou na zaga e foi para escanteio.
No lance seguinte, o Tricolor abriu o placar para explosão da torcida no Morumbis. Cédric Soares cobrou escanteio na primeira trave e a bola foi desviada levemente por Alan Franco. Ela sobrou na segunda trave com André Silva, que completou de cabeça para o fundo das redes: 1 a 0. Após checagem no VAR, o gol foi confirmado.
Aos 25 minutos, o São Paulo voltou a chegar com perigo, dessa vez em chute de fora da área. Marcos Antônio recebeu na intermediária, viu o espaço e arriscou a finalização, mas mandou por cima do gol. Aos 35 minutos, o Atlético Nacional arriscou de fora da área com Hinestroza, mas Rafael espalmou para escanteio. Em resposta, Bobadilla também chutou da intermediária, nas mãos de Ospina.
Segundo tempo
Com nove minutos, o São Paulo tentou de fora da área novamente, dessa vez em chute de Enzo Díaz. Marcos Antônio rolou para o argentino, que chegou batendo de primeira. Ospina defendeu e espalmou por cima do travessão, mas a arbitragem marcou apenas tiro de meta.
Aos 16 minutos, Rafael salvou o São Paulo de levar o empate. Marcos Antônio perdeu ao tentar sair jogando e Hinestroza ficou com ela. O atacante finalizou de fora da área e Rafael espalmou. Morelos estava na cara do gol e pegou 'no susto', mas o goleiro tricolor fez grande defesa e evitou o gol do time colombiano.
Um minuto depois, em um lance dentro da área, Enzo Díaz derrubou Morelos em chegada perigosa do Atlético Nacional. Após revisão no VAR, o árbitro assinalou a penalidade. Morelos foi para a cobrança e, diferente de Cardona no jogo de ida, bateu no canto direito e converteu, deixando tudo igual no Morumbis. No lance da comemoração do time colombiano, Cardona provocou Ferraresi e foi expulso, enquanto o zagueiro tricolor recebeu amarelo.
Com 33 minutos, o São Paulo voltou a atacar e Ferreirinha quase marcou um golaço no Morumbis. O camisa 11 levou sozinho, driblou três marcadores, invadiu a grande área e finalizou cruzado, rasteiro, mas a bola foi para fora. Já aos 37 minutos, Lucas Moura enfiou grande bola para Ferreirinha, que chutou colocado e viu a bola passar rente ao travessão, mas pela linha de fundo.
Aos 39 minutos, o São Paulo quase chegou ao segundo gol. Luciano fez o giro, mas não conseguiu a finalização. A defesa do Atlético Nacional e a bola bateu justamente no camisa 10. Ospina foi obrigado a desviar, se não a bola acabaria no fundo das redes. Com 44 minutos, Ferreirinha finalizou de dentro da área e Ospina defendeu.
Pênaltis
Rafael foi herói logo na primeira cobrança e defendeu o chute de Uribe, inflamando a torcida no Morumbis. Lucas Moura converteu em sequência e colocou o São Paulo na frente. Campuzano, em seguida, fez para o Atlético Nacional. Já Marcos Antônio acertou a trave e voltou a deixar tudo empatado novamente.
Depois, Rafael acertou o canto e quase defendeu a cobrança de Morelos, mas deu azar e a bola acabou no fundo das redes. Na sequência, Luciano deslocou o goleiro Ospina. Em seguida, Tesillo converteu para o time colombiano. Enzo Díaz bateu para o Tricolor e também marcou. Na quinta cobrança, Hinestroza acertou o travessão. Cédric Soares marcou o último e classificou o São Paulo às quartas.
FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO (4) 1 x 1 (3) ATLÉTICO NACIONAL-COL
Data: 19 de agosto de 2025, terça-feira
Horário: 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)
Árbitro: Maximilano Ramírez (ARG)
Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Pablo González (ARG)
VAR: Silvio Trucco (ARG)
Público: 57.559 torcedores
Renda: R$ 3.851.690,00
GOLS: André Silva, aos 2' do 1ºT (São Paulo) / Morelos, aos 24' do do 2ºT (Atlético Nacional)
Cartões amarelos: Cédric Soares, Ferraresi e Alan Franco (São Paulo) / Cardona, Zapata e Campuzano (Atlético Nacional)
Cartão vermelho: Cardona, aos 25' do 2ºT (Atlético Nacional)
SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Alan Franco (Henrique Carmo) e Sabino; Cédric Soares, Bobadilla, Marcos Antônio, Rodriguinho (Lucas) e Enzo Díaz; Luciano e André Silva (Ferreirinha).
Técnico: Hernán Crespo
ATLÉTICO NACIONAL: Ospina; Román Mosquera, Arias, Tesillo e Camilo Cándido; Campuzano e Zapata (Uribe); Marlos Moreno (Bauzá), Cardona e Hinestroza; Morelos.
Técnico: Javier Gandolfi