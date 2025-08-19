Bauru Basket domina Limeira e vence por placar elástico

O Bauru Basket conquistou uma vitória expressiva na noite desta terça-feira (19) ao superar o São Leopoldo Mandic/Limeira pelo placar de 75 x 40. O confronto ocorreu no ginásio Panela de Pressão, válido por mais uma rodada do Campeonato Paulista.

O equilíbrio do primeiro quarto deu lugar à superioridade bauruense a partir da segunda parcial, quando o time da casa impôs intensidade defensiva, forçou 21 erros do adversário e converteu 20 pontos em contra-ataques. O destaque da partida foi Eugeniusz. Após cumprir suspensão na rodada passada, o camisa 0 foi o cestinha do jogo com 21 pontos, 6 rebotes e 7 assistências.

O ala/pivô Dani Moreira também teve destaque com 14 pontos e 8 rebotes, além do ala Wesley Mogi, que registrou 9 pontos e 13 rebotes. Pelo lado visitante, os principais pontuadores foram Scott, Arthur Souza e Peçanha, todos com 8 pontos.