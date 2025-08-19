Bauru: pacientes relatam espera de 5h e grosseria na UPA Ipiranga

Pacientes da UPA Ipiranga, em Bauru, relatam longas filas de espera para receber atendimento, falta de prioridade para idosos, grosseria e má vontade partindo dos funcionários da unidade de saúde. As denúncias aconteceram nesta terça-feira (19) após munícipes revoltados com a demora acionarem a imprensa.

Ana Cláudia Gomes da Silva, 40 anos, técnica de enfermagem, contou que chegou às 14h e só foi atendida por volta das 17h30. Ela também apontou para a grande quantidade de pessoas idosas na fila, que deveriam ser priorizadas. “Vi muitos esperando sem atendimento. Quando questionei a funcionária, fui tratada com grosseria. Eles acham que estão fazendo favor para a gente, mas não estão. Eu também trabalho nessa área e sei como é lidar com paciente, mas quando acontece comigo eu procuro contornar a situação com educação”, afirmou. Ana Cláudia disse ainda que pretende registrar reclamação na Ouvidoria.

Situação semelhante foi relatada por uma mulher que acompanhava o pai, de 81 anos, com infecção na perna. Ela disse que aguardava desde às 14h sem atendimento. “Disseram que não era emergência. Liguei para os Direitos Humanos e me informaram que idoso tem prioridade. Aqui isso não é respeitado”, relatou. Segundo ela, também houve grosseria por parte de um enfermeiro.